Ракицкий должен присоединиться к «Зениту» во вторник. Он отсутствует по семейным обстоятельствам

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие в заявке на матч с «Рубином» защитника Ярослава Ракицкого.

«Ракицкому дали два выходных дня по семейным обстоятельствам. Завтра он должен присоединиться к команде», – сказал Семак.

Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

Летом он может стать свободным агентом.

В этом сезоне игрок забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

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