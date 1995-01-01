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    Ракицкий должен присоединиться к «Зениту» во вторник. Он отсутствует по семейным обстоятельствам

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие в заявке на матч с «Рубином» защитника Ярослава Ракицкого.

    «Ракицкому дали два выходных дня по семейным обстоятельствам. Завтра он должен присоединиться к команде», – сказал Семак.

    • Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
    • Летом он может стать свободным агентом.
    • В этом сезоне игрок забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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