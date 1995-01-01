Ракицкий не попал в заявку «Зенита» на матч с «Рубином»

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«Зенит» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ.
В заявку клуба из Петербурга не попал украинский защитник Ярослав Ракицкий. Вероятно, это связано со спецоперацией России на Украине.
- Защитник в четверг остался в запасе «Зенита» в матче с «Бетисом» (0:0).
- Ракицкий играет в России с 2019 года. До этого он вызывался в сборную Украины.
- Летом он может стать свободным агентом.
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