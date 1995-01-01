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    Ракицкий не попал в заявку «Зенита» на матч с «Рубином»

    «Зенит» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ.

    В заявку клуба из Петербурга не попал украинский защитник Ярослав Ракицкий. Вероятно, это связано со спецоперацией России на Украине.

    • Защитник в четверг остался в запасе «Зенита» в матче с «Бетисом» (0:0).
    • Ракицкий играет в России с 2019 года. До этого он вызывался в сборную Украины.
    • Летом он может стать свободным агентом.

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    Ракицкий должен присоединиться к «Зениту» во вторник. Он отсутствует по семейным обстоятельствам

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +16074

      Garrincha58 1 час назад

      пусть идёт на .....

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      Рейтинг: +37

      Slava52 5 часов назад

      Запой наверное.

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      Рейтинг: +490

      Demgel 5 часов назад

      Это неправильный ход Питера.....если конечно Ярик сам этого захотел(

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      Рейтинг: +2013

      serglider > Demgel 4 часа назад

      Ярик наверное хочет жить в Украине, после завершения футбольной карьеры, так что все правильно делает...

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