44-летний Буффон продлил контракт с «Пармой» до 2024 года (Николо Скира)

совсем заканчивать не хочет))
Вратарь Джанлуиджи Буффон продлил контракт с «Пармой».
По информации журналиста Николо Скиры, новое соглашение клуба с 44-летним голкипером рассчитано до 2024 года.
- В этом сезоне у Буффона 23 матча за «Парму», 23 пропущенных гола.
- Итальянец – чемпион мира 2006 года.
- Он первый вратарь в истории с 500 сухими матчами в карьере.
Буффон – первый вратарь в истории с 500 сухими матчами в карьере
44-летний Буффон провел 500-й сухой матч
Буффон: «Акинфеев был и остается великолепным вратарем. Он заслуживает этих слов»