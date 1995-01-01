44-летний Буффон продлил контракт с «Пармой» до 2024 года (Николо Скира)

Вратарь Джанлуиджи Буффон продлил контракт с «Пармой».

По информации журналиста Николо Скиры, новое соглашение клуба с 44-летним голкипером рассчитано до 2024 года.

В этом сезоне у Буффона 23 матча за «Парму», 23 пропущенных гола.

Итальянец – чемпион мира 2006 года.

Он первый вратарь в истории с 500 сухими матчами в карьере.

Буффон – первый вратарь в истории с 500 сухими матчами в карьере

44-летний Буффон провел 500-й сухой матч

Буффон: «Акинфеев был и остается великолепным вратарем. Он заслуживает этих слов»