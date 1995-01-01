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    44-летний Буффон продлил контракт с «Пармой» до 2024 года (Николо Скира)

    Вратарь Джанлуиджи Буффон продлил контракт с «Пармой».

    По информации журналиста Николо Скиры, новое соглашение клуба с 44-летним голкипером рассчитано до 2024 года.

    • В этом сезоне у Буффона 23 матча за «Парму», 23 пропущенных гола.
    • Итальянец – чемпион мира 2006 года.
    • Он первый вратарь в истории с 500 сухими матчами в карьере.

    Буффон – первый вратарь в истории с 500 сухими матчами в карьере

    44-летний Буффон провел 500-й сухой матч

    Буффон: «Акинфеев был и остается великолепным вратарем. Он заслуживает этих слов»

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9487

      "supermax" 15 минут назад

      совсем заканчивать не хочет))

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      Рейтинг: +10537

      alex1951 26 минут назад

      Силы есть,здоровье позволяет,мастерство при тебе?
      А что еще надо ?
      Тетки в 50 рожают...
      А футбол - это спорт азарт.здоровье....молодость!
      Дерзай!

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