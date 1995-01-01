Серия А. «Наполи» на 94-й минуте вырвал гостевую победу над «Лацио» и вышел в лидеры

«Лацио» в 27-м туре чемпионата Италии проиграл «Наполи». Гости забили решающий гол на 90+4 минуте.
«Наполи» возглавил таблицу. «Лацио» идет в очке от зоны еврокубков.
«Лацио» не побеждает четыре матча подряд. «Наполи» же прервал серию из четырех матчей без побед.
Италия. Серия А. 27-й тур
Голы: 0:1 – Инсинье, 62; 1:1 – Педро, 88; 1:2 – Руис, 90+4.
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