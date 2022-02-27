Чалов ни разу не забил в первых четырех матчах в «Базеле»

Нападающий Федор Чалов достиг отметки в четыре матча за «Базель». Форварду не удалось ни разу забить.

У Чалова есть результативный пас в матче против «Лозанны».

Летом Чалов должен вернуться в ЦСКА.

«Базель» идет в Суперлиге 3-м.

Следующий соперник – «Санкт-Галлен» (3 марта).

Суперлига. «Базель» проиграл «Цюриху», Чалов вышел на 70-й минуте

Чалов впервые не попал в основу «Базеля». В прошлом матче у него был ассист

Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»