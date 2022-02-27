Чалов ни разу не забил в первых четырех матчах в «Базеле»

Сколько таких золотых мальчиков было и сколько еще будут, а контракты на уровне чуть ли не топ игроков
Нападающий Федор Чалов достиг отметки в четыре матча за «Базель». Форварду не удалось ни разу забить.
У Чалова есть результативный пас в матче против «Лозанны».
- Летом Чалов должен вернуться в ЦСКА.
- «Базель» идет в Суперлиге 3-м.
- Следующий соперник – «Санкт-Галлен» (3 марта).
Суперлига. «Базель» проиграл «Цюриху», Чалов вышел на 70-й минуте
Чалов впервые не попал в основу «Базеля». В прошлом матче у него был ассист
Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»