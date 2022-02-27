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    Чалов ни разу не забил в первых четырех матчах в «Базеле»

    Нападающий Федор Чалов достиг отметки в четыре матча за «Базель». Форварду не удалось ни разу забить.

    У Чалова есть результативный пас в матче против «Лозанны».

    Суперлига. «Базель» проиграл «Цюриху», Чалов вышел на 70-й минуте

    Чалов впервые не попал в основу «Базеля». В прошлом матче у него был ассист

    Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2022 21:20
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +13452

      Skull_Boy 5 часов назад

      Сколько таких золотых мальчиков было и сколько еще будут, а контракты на уровне чуть ли не топ игроков

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14364

      житель СПб 6 часов назад

      Почему то это не удивительно... Удивительно, что его смогли продать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +101

      underground_10 > житель СПб 6 часов назад

      Он в аренде

      1
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      ...
      Рейтинг: +14364

      житель СПб > underground_10 5 часов назад

      Да... аренда - это тоже продажа в каком-то смысле. Тем более, что там с правом выкупа.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3973

      Snek > житель СПб 4 часа назад

      Никто его не выкупит

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