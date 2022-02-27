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    Серия А. Хет-трик Симеоне принес «Вероне» победу над «Венецией»

    «Верона» в 27-м туре чемпионата Италии переиграла выходца из Серии В «Венецию». Хет-трик у форварда Джованни Симеоне, сына главного тренера «Атлетико».

    Это не первый его хет-трик в сезоне. Его команда идет на девятом месте. «Венеция» располагается в зоне вылета.

    Италия. Серия А. 27-й тур

    Верона – Венеция – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Симеоне, 54; 2:0 – Симеоне, 63; 2:1 – Окереке, 81; 3:1 – Симеоне, 88.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2022 19:09
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