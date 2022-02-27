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    Чалов впервые не попал в основу «Базеля». В прошлом матче у него был ассист

    Нападающий «Базеля» Федор Чалов не попал в стартовый состав команды на матч 23-го тура чемпионата Швейцарии против «Цюриха». Россиянин остался в запасе.

    Впервые за время выступления за «Базель» Чалов не начал встречу с первых минут.

    • До этого у Чалова было 3 матча в основе, 1 голевой пас (последний матч против «Лозанны»).
    • «Цюрих» – лидер чемпионата.
    • Чалов летом должен вернуться в ЦСКА.

    Чалов ни разу не забил в первых четырех матчах в «Базеле»

    Суперлига. «Базель» проиграл «Цюриху», Чалов вышел на 70-й минуте

    Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2022 18:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +877

      Юрэс 8 часов назад

      Тоже САНКЦИИ?????

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