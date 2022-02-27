Чалов впервые не попал в основу «Базеля». В прошлом матче у него был ассист

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Нападающий «Базеля» Федор Чалов не попал в стартовый состав команды на матч 23-го тура чемпионата Швейцарии против «Цюриха». Россиянин остался в запасе.
Впервые за время выступления за «Базель» Чалов не начал встречу с первых минут.
- До этого у Чалова было 3 матча в основе, 1 голевой пас (последний матч против «Лозанны»).
- «Цюрих» – лидер чемпионата.
- Чалов летом должен вернуться в ЦСКА.
Чалов ни разу не забил в первых четырех матчах в «Базеле»
Суперлига. «Базель» проиграл «Цюриху», Чалов вышел на 70-й минуте
Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»