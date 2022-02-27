Чалов впервые не попал в основу «Базеля». В прошлом матче у него был ассист

Нападающий «Базеля» Федор Чалов не попал в стартовый состав команды на матч 23-го тура чемпионата Швейцарии против «Цюриха». Россиянин остался в запасе.

Впервые за время выступления за «Базель» Чалов не начал встречу с первых минут.

До этого у Чалова было 3 матча в основе, 1 голевой пас (последний матч против «Лозанны»).

«Цюрих» – лидер чемпионата.

Чалов летом должен вернуться в ЦСКА.

Чалов ни разу не забил в первых четырех матчах в «Базеле»

Суперлига. «Базель» проиграл «Цюриху», Чалов вышел на 70-й минуте

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