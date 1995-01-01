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    Участие Ракицкого и Кузяева в игре с «Рубином» маловероятно

    «Зенит» в преддверии матча 19-го тура РПЛ против «Рубина» не может рассчитывать на двух футболистов. Речь идет о Ярославе Ракицком и Далере Кузяеве.

    Их участие в матче маловероятно.

    • Оба пропустили последний матч против «Бетиса» (0:0).
    • Матч «Зенит» – «Рубин» состоится завтра, 28 февраля.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 09:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: +173

      Азбука 1 час назад

      Потеря Кузяева-это безусловная потеря. Ракицкий конечно провалил игру с Бетисом, но если возьмёт себя в руки и наберёт форму, то ещё очень даже может помочь команде. Вообще у Зенита с защитниками в центре провал. Как там Ловрен кстати?

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      Рейтинг: +14348

      житель СПб 2 часа назад

      Да оба не особенная потеря! Что там с бразильцами? Вот они должны быть здоровы и настроены на игру!

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      Рейтинг: +653

      БеZуМныЙ 4 часа назад

      Кузя это потеря. Ярик перестал играть. Пора ему сказать спасибо за то, что он в Зените отыграл достойно и отправить его на вольные хлеба.

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      Рейтинг: +37

      Slava52 > БеZуМныЙ 4 часа назад

      Летом поедет в Турцию

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