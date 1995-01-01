Участие Ракицкого и Кузяева в игре с «Рубином» маловероятно

Потеря Кузяева-это безусловная потеря. Ракицкий конечно провалил игру с Бетисом, но если возьмёт себя в руки и наберёт форму, то ещё очень даже может помочь команде. Вообще у Зенита с защитниками в центре провал. Как там Ловрен кстати?
«Зенит» в преддверии матча 19-го тура РПЛ против «Рубина» не может рассчитывать на двух футболистов. Речь идет о Ярославе Ракицком и Далере Кузяеве.
Их участие в матче маловероятно.
- Оба пропустили последний матч против «Бетиса» (0:0).
- Матч «Зенит» – «Рубин» состоится завтра, 28 февраля.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
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