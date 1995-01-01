Участие Ракицкого и Кузяева в игре с «Рубином» маловероятно

«Зенит» в преддверии матча 19-го тура РПЛ против «Рубина» не может рассчитывать на двух футболистов. Речь идет о Ярославе Ракицком и Далере Кузяеве.

Их участие в матче маловероятно.

Оба пропустили последний матч против «Бетиса» (0:0).

Матч «Зенит» – «Рубин» состоится завтра, 28 февраля.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

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