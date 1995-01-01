Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    РПЛ. «Сочи» обыграл «Арсенал»

    «Сочи» в 19-м туре чемпионата России переиграл «Арсенал». Решающим оказался гол полузащитника Викторьена Ангбана.

    Сочинцы укрепились на третьем месте. «Арсенал» идет в зоне переходных матчей.

    У сочинцев впервые сыграл в официальном матче нападающий Георгий Мелкадзе. То же самое касается Джордже Деспотовича у туляков.

    Россия. РПЛ. 19-й тур

    Сочи – Арсенал (Тула) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ангбан, 50; 2:0 – Юсупов, 77 (с пенальти).

    «Сочи»: Адамов, Терехов, Заика (Маргасов, 82), Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров (Воробьев, 90+3), Цаллагов, Ангбан (Попов, 80), Жоаозиньо (Юсупов, 46), Кассьерра (Мелкадзе, 79).

    «Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачeв, Чаушич, Э. Кангва (Луценко, 84), Костадинов (Гулиев, 68), К. Кангва, Марков (Деспотович, 53).

    Предупреждения: Заика, 9; Прохин, 59; Родриго, 62 – Марков, 10; Беляев, 27; Степанов, 45+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Чернов: «Спартаковские фанаты поначалу не особо были довольны моим приходом, но своей игрой я хочу доказать обратное»

    «Спартак» впервые в российской истории всухую проиграл ЦСКА оба матча сезона

    Ваноли – после поражения от ЦСКА: «Спартак» на правильном пути»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:25
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +59366

      portero 1 час назад

      Сочи молодцы...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6242

      sochi-2013 3 часа назад

      Молодцы! Жаль посмотреть не получилось.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14321

      житель СПб 3 часа назад

      Браво, Сочи! Рад за вас.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Bozigit 4 часа назад

      Правильнее было поставить пенальти как в одни, так и в другие ворота

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94410
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68865
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru