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РПЛ. «Сочи» обыграл «Арсенал»

26 февраля 2022, 18:25
4

«Сочи» в 19-м туре чемпионата России переиграл «Арсенал». Решающим оказался гол полузащитника Викторьена Ангбана.

Сочинцы укрепились на третьем месте. «Арсенал» идет в зоне переходных матчей.

У сочинцев впервые сыграл в официальном матче нападающий Георгий Мелкадзе. То же самое касается Джордже Деспотовича у туляков.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Сочи – Арсенал (Тула) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ангбан, 50; 2:0 – Юсупов, 77 (с пенальти).

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика (Маргасов, 82), Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров (Воробьев, 90+3), Цаллагов, Ангбан (Попов, 80), Жоаозиньо (Юсупов, 46), Кассьерра (Мелкадзе, 79).

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачeв, Чаушич, Э. Кангва (Луценко, 84), Костадинов (Гулиев, 68), К. Кангва, Марков (Деспотович, 53).

Предупреждения: Заика, 9; Прохин, 59; Родриго, 62 – Марков, 10; Беляев, 27; Степанов, 45+1.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Арсенал
Комментарии (4)
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Bozigit
1645890851
Правильнее было поставить пенальти как в одни, так и в другие ворота
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житель СПб
1645892595
Браво, Сочи! Рад за вас.
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sochi-2013
1645893010
Молодцы! Жаль посмотреть не получилось.
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portero
1645900039
Сочи молодцы...
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