Лига Европы. «Барса» в матче с 6 голами победила «Наполи» и прошла в 1/8 финала

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» на выезде обыграла «Наполи» со счетом 4:2.

По сумме двух встреч в следующий раунд турнира пробились каталонцы.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Наполи (Италия) – Барселона (Испания) – 2:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Альба, 8; 0:2 – Ф. де Йонг, 13; 1:2 – Инсинье, 23 (с пенальти); 1:3 – Пике, 45; 1:4 – Обамеянг, 59; 2:4 – Политано, 87.

Первый матч – 1:1.

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