Цорн: «Контракта с компанией Рангника нет с лета 2021 года. Разрывать нечего»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн опроверг информацию о разрыве контракта с компанией Ральфа Рангника.

«Появившиеся сообщения о разрыве контракта «Локомотивом» с компанией Ральфа Рангника не имеют ничего общего с реальностью. Никакого контракта между клубом и консалтинговой компанией нет с лета 2021 года, поэтому разрывать в данной ситуации просто ничего.

Все сотрудники «Локомотива» работают по найму и выполняют свои обязанности без каких-либо изменений», – заявил Цорн.