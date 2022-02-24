Цорн: «Контракта с компанией Рангника нет с лета 2021 года. Разрывать нечего»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн опроверг информацию о разрыве контракта с компанией Ральфа Рангника.
«Появившиеся сообщения о разрыве контракта «Локомотивом» с компанией Ральфа Рангника не имеют ничего общего с реальностью. Никакого контракта между клубом и консалтинговой компанией нет с лета 2021 года, поэтому разрывать в данной ситуации просто ничего.
Все сотрудники «Локомотива» работают по найму и выполняют свои обязанности без каких-либо изменений», – заявил Цорн.
- Рангник руководил спортивным департаментом «Локо» с июля по ноябрь 2021 года.
- Сейчас он возглавляет «МЮ».
- По окончании контракта 63-летний немец станет консультантом клуба.
Источник: «Спорт-Экспресс»