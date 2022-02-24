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  • Цорн: «Контракта с компанией Рангника нет с лета 2021 года. Разрывать нечего»

Цорн: «Контракта с компанией Рангника нет с лета 2021 года. Разрывать нечего»

24 февраля 2022, 16:17
1

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн опроверг информацию о разрыве контракта с компанией Ральфа Рангника.

«Появившиеся сообщения о разрыве контракта «Локомотивом» с компанией Ральфа Рангника не имеют ничего общего с реальностью. Никакого контракта между клубом и консалтинговой компанией нет с лета 2021 года, поэтому разрывать в данной ситуации просто ничего.

Все сотрудники «Локомотива» работают по найму и выполняют свои обязанности без каких-либо изменений», – заявил Цорн.

  • Рангник руководил спортивным департаментом «Локо» с июля по ноябрь 2021 года.
  • Сейчас он возглавляет «МЮ».
  • По окончании контракта 63-летний немец станет консультантом клуба.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рангник Ральф Цорн Томас
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Hektor 84
1645715955
Так Томас признай что ты жидко обделался!
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