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    Цорн: «Контракта с компанией Рангника нет с лета 2021 года. Разрывать нечего»

    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн опроверг информацию о разрыве контракта с компанией Ральфа Рангника.

    «Появившиеся сообщения о разрыве контракта «Локомотивом» с компанией Ральфа Рангника не имеют ничего общего с реальностью. Никакого контракта между клубом и консалтинговой компанией нет с лета 2021 года, поэтому разрывать в данной ситуации просто ничего.

    Все сотрудники «Локомотива» работают по найму и выполняют свои обязанности без каких-либо изменений», – заявил Цорн.

    • Рангник руководил спортивным департаментом «Локо» с июля по ноябрь 2021 года.
    • Сейчас он возглавляет «МЮ».
    • По окончании контракта 63-летний немец станет консультантом клуба.

    «Локомотив» расторг контракт с компанией Рангника (Иван Жидков)

    Рангник – 1-й тренер «Манчестер Юнайтед», не выигравший 2 стартовых матча в ЛЧ

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2022 16:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 9 часов назад

      Так Томас признай что ты жидко обделался!

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