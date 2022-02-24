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    «Локомотив» расторг контракт с компанией Рангника (Иван Жидков)

    «Локомотив» прекратил сотрудничество с компанией Ральфа Рангника.

    «Все подписанные бумаги были готовы и пришли на ту сторону сегодня утром. У сторон нет никаких претензий друг к другу.

    У многих людей в «Локо» осталось сожаление, что этот шанс упущен, но ничего не поделаешь.

    По сути, договоренность о расходе была достигнута уже в конце января. Всем все ясно, думаю. Но многие медиа могут выдохнуть: у «Локо» теперь все будет хорошо.

    Ну и да: то, что Ральфа летом отговорили от предложения возглавить сборную России, было дальновидным шагом», – написал Жидков в телеграме.

    Ранее сообщалось, что компания Рангника продолжит сотрудничать с «Локомотивом», несмотря на уход немца в «МЮ».

    • Рангник руководил спортивным департаментом «Локо» с июля по ноябрь 2021 года.
    • Сейчас он возглавляет «МЮ».
    • По окончании контракта 63-летний немец станет консультантом клуба.

    РПЛ перенесла матчи 19-го тура «Ростов» – «Крылья» и «Краснодар» – «Локомотив»

    Все игроки и тренеры «Локомотива» готовы вернуться в Москву

    Цорн: «Контракта с компанией Рангника нет с лета 2021 года. Разрывать нечего»

    Источник: телеграм-канал Ивана Жидкова

    Иван Жидков - главный редактор газеты «Спорт день за днем». Аудитория в телеграме – 1,1 тысяча подписчиков.

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    24.02.2022 14:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +755

      Soccerdealer63 5 часов назад

      кто-нибудьчто-нибудь понял?
      Что было "не так"? Почему теперь ".. у «Локо» теперь все будет хорошо..."?

      0
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      Рейтинг: +97

      RusUltras 8 часов назад

      Рангник без торгов продался сразу. Зато теперь с МЮ вон игру какую показывает, что смотреть даже жалко

      0
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 10 часов назад

      И гисдоля посылкой выслать

      0
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      Рейтинг: +3885

      Красногорск_Фан 13 часов назад

      Отличная новость! первая за день! Спасибо тем кто принимал решение. Гисдоль на выход. У нас свои тренера есть хорошие.

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