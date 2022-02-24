«Локомотив» расторг контракт с компанией Рангника (Иван Жидков)

«Локомотив» прекратил сотрудничество с компанией Ральфа Рангника.

«Все подписанные бумаги были готовы и пришли на ту сторону сегодня утром. У сторон нет никаких претензий друг к другу.

У многих людей в «Локо» осталось сожаление, что этот шанс упущен, но ничего не поделаешь.

По сути, договоренность о расходе была достигнута уже в конце января. Всем все ясно, думаю. Но многие медиа могут выдохнуть: у «Локо» теперь все будет хорошо.

Ну и да: то, что Ральфа летом отговорили от предложения возглавить сборную России, было дальновидным шагом», – написал Жидков в телеграме.

Ранее сообщалось, что компания Рангника продолжит сотрудничать с «Локомотивом», несмотря на уход немца в «МЮ».