«Локомотив» расторг контракт с компанией Рангника (Иван Жидков)

«Локомотив» прекратил сотрудничество с компанией Ральфа Рангника.
«Все подписанные бумаги были готовы и пришли на ту сторону сегодня утром. У сторон нет никаких претензий друг к другу.
У многих людей в «Локо» осталось сожаление, что этот шанс упущен, но ничего не поделаешь.
По сути, договоренность о расходе была достигнута уже в конце января. Всем все ясно, думаю. Но многие медиа могут выдохнуть: у «Локо» теперь все будет хорошо.
Ну и да: то, что Ральфа летом отговорили от предложения возглавить сборную России, было дальновидным шагом», – написал Жидков в телеграме.
Ранее сообщалось, что компания Рангника продолжит сотрудничать с «Локомотивом», несмотря на уход немца в «МЮ».
- Рангник руководил спортивным департаментом «Локо» с июля по ноябрь 2021 года.
- Сейчас он возглавляет «МЮ».
- По окончании контракта 63-летний немец станет консультантом клуба.
Иван Жидков - главный редактор газеты «Спорт день за днем». Аудитория в телеграме – 1,1 тысяча подписчиков.