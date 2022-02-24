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  • «Локомотив» расторг контракт с компанией Рангника (Иван Жидков)

«Локомотив» расторг контракт с компанией Рангника (Иван Жидков)

24 февраля 2022, 14:16
6

«Локомотив» прекратил сотрудничество с компанией Ральфа Рангника.

«Все подписанные бумаги были готовы и пришли на ту сторону сегодня утром. У сторон нет никаких претензий друг к другу.

У многих людей в «Локо» осталось сожаление, что этот шанс упущен, но ничего не поделаешь.

По сути, договоренность о расходе была достигнута уже в конце января. Всем все ясно, думаю. Но многие медиа могут выдохнуть: у «Локо» теперь все будет хорошо.

Ну и да: то, что Ральфа летом отговорили от предложения возглавить сборную России, было дальновидным шагом», – написал Жидков в телеграме.

Ранее сообщалось, что компания Рангника продолжит сотрудничать с «Локомотивом», несмотря на уход немца в «МЮ».

  • Рангник руководил спортивным департаментом «Локо» с июля по ноябрь 2021 года.
  • Сейчас он возглавляет «МЮ».
  • По окончании контракта 63-летний немец станет консультантом клуба.

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Источник: телеграм-канал Ивана Жидкова

Иван Жидков - главный редактор газеты «Спорт день за днем». Аудитория в телеграме – 1,1 тысяча подписчиков.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Манчестер Юнайтед Рангник Ральф
Комментарии (6)
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Красногорск_Фан
1645702925
Отличная новость! первая за день! Спасибо тем кто принимал решение. Гисдоль на выход. У нас свои тренера есть хорошие.
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Hektor 84
1645714306
И гисдоля посылкой выслать
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RusUltras
1645719139
Рангник без торгов продался сразу. Зато теперь с МЮ вон игру какую показывает, что смотреть даже жалко
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Soccerdealer63
1645732130
кто-нибудьчто-нибудь понял? Что было "не так"? Почему теперь ".. у «Локо» теперь все будет хорошо..."?
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