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    Лига чемпионов. Вышедший на замену Яремчук спас «Бенфику» от поражения от «Аякса»

    «Бенфика» и «Аякс» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграли вничью. Португальцев спас от поражения украинец Роман Яремчук, вышедший на замену за десять минут до своего гола.

    У «Аякса» в свои и чужие ворота забил лучший бомбардир сезона Лиги чемпионов Себастьян Аллер.

    Душан Тадич забил в ворота своей бывшей команды.

    Защитник «Аякса» Дейли Блинд провел 43-й матч Лиги чемпионов за «Аякс». Это клубный рекорд.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч

    Бенфика (Португалия) – Аякс (Нидерланды) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Тадич, 18; 1:1 – Аллер, 26 (в свои ворота); 1:2 – Аллер, 29; 2:2 – Яремчук, 72.

    Результаты Лиги чемпионов

    Календарь Лиги чемпионов

    Яремчук после гола «Аяксу» показал герб Украины. Там введено чрезвычайное положение

    Аллер в матче с «Бенфикой» забил в свои ворота и через три минуты – в чужие

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2022 01:02
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