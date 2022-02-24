Лига чемпионов. Вышедший на замену Яремчук спас «Бенфику» от поражения от «Аякса»

«Бенфика» и «Аякс» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграли вничью. Португальцев спас от поражения украинец Роман Яремчук, вышедший на замену за десять минут до своего гола.

У «Аякса» в свои и чужие ворота забил лучший бомбардир сезона Лиги чемпионов Себастьян Аллер.

Душан Тадич забил в ворота своей бывшей команды.

Защитник «Аякса» Дейли Блинд провел 43-й матч Лиги чемпионов за «Аякс». Это клубный рекорд.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч

Бенфика (Португалия) – Аякс (Нидерланды) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Тадич, 18; 1:1 – Аллер, 26 (в свои ворота); 1:2 – Аллер, 29; 2:2 – Яремчук, 72.

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