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  • Министр спорта Польши призовет ЕС и Великобританию ввести санкции против российского спорта

Министр спорта Польши призовет ЕС и Великобританию ввести санкции против российского спорта

23 февраля 2022, 15:36
39

Министр спорта Польши Камиль Бортничук призвал распространить санкции в отношении России на спорт.

Ранее он заявил, что Польша попросит ФИФА перенести матч стыков ЧМ-2022 с Россией из Москвы.

– Верите ли вы, что международное сообщество – а матч в Москве может затронуть не только поляков, но и шведов или чехов – сможет принудить ФИФА к чему-либо?

– Я рассчитываю на поддержку министров спорта Европейского Союза и Великобритании. В среду я собираюсь направить им письмо, в котором призову к совместным действиям и расширению санкций [в отношении России] в том числе и на спорт.

Надеюсь, меня услышат, потому что прошлое показало – в вопросе Восточной Европы из Варшавы видно больше и лучше, чем из столиц западноевропейских стран.

Мы должны, наконец, действовать. Так или иначе, что-то происходит, потому что недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что может также добавить к экономическим санкциям санкции, касающиеся спортивных соревнований в Российской Федерации.

  • Матч стыкового турнира за выход на ЧМ-2022 между Россией и Польшей запланирован на 24 марта.
  • Место проведения – стадион «Динамо».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия Польша
Комментарии (39)
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ivany4
1645620715
А кто будет бестолку языком молить - отключим газ.))) Вот и выбирайте, что лучше: при свете и в тепле заниматься спортом, или в холоде и с частичной подачей света смотреть как миллионеры мячик раз в неделю гоняют.
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Plyash
1645621227
Бортничук,пшенька продажная,забыл,кто твою Польшу от конц.лагерей освободил?
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vadikrew
1645623239
Интересно, на что опираясь? Ведь у спорта есть свои законы, правила, порядки, которые российский спорт не нарушил. А то, что им не нравится политика страны, то тут уж извините... Даже если попытаются, с юридической стороны только хохолские патриоты найдут до чего докопаться, а CAS должен будет встать на сторону российского спорта.
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neveldomha
1645624568
Ваша пшековская поганая юрисдикция не распространяется на УЕФА. Задвинь в зад свою зазывалку.
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"supermax"
1645625863
Это все от трусости и бессилия....Вмешивать политику в спорт - удел трусов и слабаков
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raritet
1645627017
Следующая стадия этого заболевания - ввести санкции против российских пенсионеров дачников, они неправильно сажают морковку, не той стороной, и потому запретить им пользоваться дачными участками...
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111Hunter111
1645627674
истинная польское имя Камиль,
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JTherry
1645634847
весь смысл польских политиков со времен Речи Посполитой заключался в том, чтобы нагадить России, та самая "моська, которая лает на слона"... ФИФА на предложение Бортничука вряд ли пойдет, даже, учитывая, что спорт сегодня и есть самая настоящая политика...( не приедут, получат технарь...
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Алекс636363
1645638075
когда уже этот дурдом закончится... америка и западная европа тронулись умом на почве толерантности, западные славяне, как полицаи при войне, готовы отдаться и задом, и передом америке, россия никак из-под власти воров не выйдет и не развивается, только трезвон... с такими возможностями по природным богатствам уже давно можно было такую мощь набрать, что сейчас весь мир подражал бы и следовал в фарватере. но...
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maratagliulin
1645639676
Матч пройдет в России, кто бы что не тявкал, но его обязательно надо выиграть и на время позакрывать рты "моськам".
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