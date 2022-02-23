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    Министр спорта Польши призовет ЕС и Великобританию ввести санкции против российского спорта

    Министр спорта Польши Камиль Бортничук призвал распространить санкции в отношении России на спорт.

    Ранее он заявил, что Польша попросит ФИФА перенести матч стыков ЧМ-2022 с Россией из Москвы.

    – Верите ли вы, что международное сообщество – а матч в Москве может затронуть не только поляков, но и шведов или чехов – сможет принудить ФИФА к чему-либо?

    – Я рассчитываю на поддержку министров спорта Европейского Союза и Великобритании. В среду я собираюсь направить им письмо, в котором призову к совместным действиям и расширению санкций [в отношении России] в том числе и на спорт.

    Надеюсь, меня услышат, потому что прошлое показало – в вопросе Восточной Европы из Варшавы видно больше и лучше, чем из столиц западноевропейских стран.

    Мы должны, наконец, действовать. Так или иначе, что-то происходит, потому что недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что может также добавить к экономическим санкциям санкции, касающиеся спортивных соревнований в Российской Федерации.

    • Матч стыкового турнира за выход на ЧМ-2022 между Россией и Польшей запланирован на 24 марта.
    • Место проведения – стадион «Динамо».

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    Инфантино: «Надеемся, что вся ситуация будет разрешена к стыковым матчам»

    Польша, Швеция и Чехия выпустили совместное заявление. Они хотят, чтобы стыки ЧМ-2022 прошли не в России

    Польша, Швеция и Чехия отказываются играть с Россией в стыках ЧМ-2022. Они готовят совместное заявление (Przeglad)

    Источник: Sports.ru

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    23.02.2022 15:36
    Комментарии74
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 23 февраля, 21:07

      Матч пройдет в России, кто бы что не тявкал, но его обязательно надо выиграть и на время позакрывать рты "моськам".

      1
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      Рейтинг: +699

      Алекс636363 23 февраля, 20:41

      когда уже этот дурдом закончится... америка и западная европа тронулись умом на почве толерантности, западные славяне, как полицаи при войне, готовы отдаться и задом, и передом америке, россия никак из-под власти воров не выйдет и не развивается, только трезвон... с такими возможностями по природным богатствам уже давно можно было такую мощь набрать, что сейчас весь мир подражал бы и следовал в фарватере. но...

      2
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      Рейтинг: +21202

      JTherry 23 февраля, 19:47

      весь смысл польских политиков со времен Речи Посполитой заключался в том, чтобы нагадить России, та самая "моська, которая лает на слона"... ФИФА на предложение Бортничука вряд ли пойдет, даже, учитывая, что спорт сегодня и есть самая настоящая политика...( не приедут, получат технарь...

      3
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      ...
      Рейтинг: +15842

      Persona_non_Grata > JTherry 23 февраля, 19:56

      А за что они и мы должны друг друга любить , если бОльшая часть истории это вражда и противостояние ?

      4
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      Рейтинг: +10

      fato45 23 февраля, 19:21

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +13771

      ilichkadr 23 февраля, 18:59

      Пора отказаться от поездки в Москву сборной Польши.

      1
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      Рейтинг: +559

      111Hunter111 23 февраля, 17:47

      истинная польское имя Камиль,

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3630

      raritet 23 февраля, 17:36

      Следующая стадия этого заболевания - ввести санкции против российских пенсионеров дачников, они неправильно сажают морковку, не той стороной, и потому запретить им пользоваться дачными участками...

      6
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      ...
      Рейтинг: +402

      чаппай > raritet 23 февраля, 17:39

      При чём тут пенсионеры с морковкой? Проспись, дядя

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +903

      mama1991 > raritet 23 февраля, 18:06

      так санкции которые они уже со времен 2014 года вводят, именно такое влияние и имеют, словно их вводят против пенсионеров и дачников... т.е никак!))))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9697

      Alekxei Z. 23 февраля, 17:33

      Вполне реально, но только одно но...
      В УЕФА и ФИФА очень много "прикормленных" чиновников.
      Путя на свой народ жалеет , а уж на других как из рога изобилия.
      Захотел Олимпиаду , отстегнул и получил. Такая же херня и с мундиале.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14047

      Cleaner 23 февраля, 17:22

      Поляки лижут всем подряд, а все равно за людей их никто не считает. Прислуга...(

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15842

      Persona_non_Grata > Cleaner 23 февраля, 18:31

      Когда-то Польша была очень могучим государством и даже нас нагибала . Не будь столь высокомерен - история безжалостна и распад великих государств не такое уж невероятное событие , да даже далеко ходить не надо - СССР тому пример ...

      4
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      ...
      Рейтинг: +14047

      Cleaner > Persona_non_Grata 23 февраля, 19:03

      Я говорю о том, что есть в данный момент. Сейчас.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +397

      Спартач80 > Cleaner 23 февраля, 19:15

      Сказала основная лизуха бомжам,на бомбардире,от лошадей...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15842

      Persona_non_Grata > Cleaner 23 февраля, 19:42

      А что будет завтра ? Ты уверен , что твоим детям не придется быть прислугой ?...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14047

      Cleaner > Persona_non_Grata 23 февраля, 20:59

      А что будет завтра неведомо никому... Что будет через час неведомо никому... Есть только сейчас.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15842

      Persona_non_Grata > Cleaner 23 февраля, 21:14

      Тем, кто совсем не задумывается о последствиях своих действий и не думает о будущем ДАЖЕ разговаривать на политические темы не следует !

      2
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      ...
      Рейтинг: +14047

      Cleaner > Persona_non_Grata 23 февраля, 22:40

      А на политические темы разговаривать и не следует. За нас все решено. Не нужно ломать копья, доказывая кому то что то.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9402

      "supermax" 23 февраля, 17:17

      Это все от трусости и бессилия....Вмешивать политику в спорт - удел трусов и слабаков

      9
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