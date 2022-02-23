Министр спорта Польши призовет ЕС и Великобританию ввести санкции против российского спорта

Министр спорта Польши Камиль Бортничук призвал распространить санкции в отношении России на спорт.

Ранее он заявил, что Польша попросит ФИФА перенести матч стыков ЧМ-2022 с Россией из Москвы.

– Верите ли вы, что международное сообщество – а матч в Москве может затронуть не только поляков, но и шведов или чехов – сможет принудить ФИФА к чему-либо?

– Я рассчитываю на поддержку министров спорта Европейского Союза и Великобритании. В среду я собираюсь направить им письмо, в котором призову к совместным действиям и расширению санкций [в отношении России] в том числе и на спорт.

Надеюсь, меня услышат, потому что прошлое показало – в вопросе Восточной Европы из Варшавы видно больше и лучше, чем из столиц западноевропейских стран.

Мы должны, наконец, действовать. Так или иначе, что-то происходит, потому что недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что может также добавить к экономическим санкциям санкции, касающиеся спортивных соревнований в Российской Федерации.

Матч стыкового турнира за выход на ЧМ-2022 между Россией и Польшей запланирован на 24 марта.

Место проведения – стадион «Динамо».

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