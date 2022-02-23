Лига чемпионов. «Челси» обыграл «Лилль» благодаря голам Хаверца и Пулишича

Неожиданностей не случилось. Заслуженная победа Челси.
«Челси» победил «Лилль» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В составе лондонского клуба отличились Кай Хаверц и Кристиан Пулишич. «Челси» выиграл шестой матч подряд.
Ответная игра состоится во Франции 16 марта.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
Челси (Англия) – Лилль (Франция) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Хаверц, 8; 2:0 – Пулишич, 63.
Тухель: «Хаверц совершенствуется. В матче с «Лиллем» он был очень хорош и решителен»
«Челси» – 1-й английский клуб в истории ЛЧ с 5 подряд победными сухими домашними матчами
Тухель: «После гола «Лиллю» «Челси» стал пассивным и сильно опустился в оборону»