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    Лига чемпионов. «Челси» обыграл «Лилль» благодаря голам Хаверца и Пулишича

    «Челси» победил «Лилль» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    В составе лондонского клуба отличились Кай Хаверц и Кристиан Пулишич. «Челси» выиграл шестой матч подряд.

    Ответная игра состоится во Франции 16 марта.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Челси (Англия) – Лилль (Франция) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хаверц, 8; 2:0 – Пулишич, 63.

    Результаты Лиги чемпионов

    Календарь Лиги чемпионов

    Тухель: «Хаверц совершенствуется. В матче с «Лиллем» он был очень хорош и решителен»

    «Челси» – 1-й английский клуб в истории ЛЧ с 5 подряд победными сухими домашними матчами

    Тухель: «После гола «Лиллю» «Челси» стал пассивным и сильно опустился в оборону»

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2022 00:51
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +94392

      zigbert 23 февраля, 15:14

      Неожиданностей не случилось. Заслуженная победа Челси.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      КрымForever 23 февраля, 01:12

      Челси выбирается из кризиса.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59332

      portero 23 февраля, 00:59

      Воротчик Челси гол чуть не привез на расслабоне...

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