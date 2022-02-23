Тухель: «Хаверц совершенствуется. В матче с «Лиллем» он был очень хорош и решителен»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил игру Кая Хаверца в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» (2:0). У немца победный гол.

«Кай действительно совершенствуется. Его сила огромна, скорость работы огромна, он покрывает обширные участки поля.

Против «Лилля» он был очень хорош, был решителен, не стеснялся отрабатывать в обороне», – сказал Тухель.

Хаверц в «Челси» с 2020 года.

Он воспитанник «Байера».

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