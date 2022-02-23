«Челси» – 1-й английский клуб в истории ЛЧ с 5 подряд победными сухими домашними матчами

«Челси» выиграл пять подряд домашних матчей Лиги чемпионов. В них лондонцы ни разу не пропустили.
Ранее такой серии не было ни у одной английской команды в истории турнира.
- Накануне «Челси» победил в 1/8 финала «Лилль» (2:0).
- Ответная игра состоится 16 марта.
- «Челси» – действующий победитель Лиги чемпионов.
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