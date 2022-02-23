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    «Челси» – 1-й английский клуб в истории ЛЧ с 5 подряд победными сухими домашними матчами

    «Челси» выиграл пять подряд домашних матчей Лиги чемпионов. В них лондонцы ни разу не пропустили.

    Ранее такой серии не было ни у одной английской команды в истории турнира.

    • Накануне «Челси» победил в 1/8 финала «Лилль» (2:0).
    • Ответная игра состоится 16 марта.
    • «Челси» – действующий победитель Лиги чемпионов.

    Лукаку не думает об уходе из «Челси» (The Guardian)

    Лукаку готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Интер» (La Gazzetta dello Sport)

    Ковачич и Зиеш рискуют пропустить финал Кубка лиги против «Ливерпуля»

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2022 08:22
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