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    Аршавин – о матче с «Бетисом»: «Шансы «Зенита» невелики»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин оценил шансы петербургской команды в противостоянии с «Бетисом» в Лиге Европы.

    «Будет очень тяжело. Скорее всего, «Зениту» придется обороняться. На мой взгляд, шансы невелики», – сказал Аршавин.

    • «Зенит» дома проиграл «Бетису» со счетом 2:3.
    • Ответный матч состоится 24 февраля в Севилье.

    Романцев – о «Бетисе»: «Победная миссия «Зенита» не представляется невыполнимой»

    Гершкович: «Россияне в «Зените» могли бы принести больше пользы, чем бразильцы»

    «Бетис» выиграл 9 из 11 последних матчей. Игра с «Зенитом» – в четверг

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 10:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +507

      Solist345345 51 минуту назад

      Негоже так пессимистично высказываться замгендиру.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6657

      nik55 1 час назад

      хоть один из бомжей это понимает

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4944

      AtticusFinch 2 часа назад

      Их вообще не было изначально...

      0
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