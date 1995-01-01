Аршавин – о матче с «Бетисом»: «Шансы «Зенита» невелики»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин оценил шансы петербургской команды в противостоянии с «Бетисом» в Лиге Европы.

«Будет очень тяжело. Скорее всего, «Зениту» придется обороняться. На мой взгляд, шансы невелики», – сказал Аршавин.

«Зенит» дома проиграл «Бетису» со счетом 2:3.

Ответный матч состоится 24 февраля в Севилье.

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«Бетис» выиграл 9 из 11 последних матчей. Игра с «Зенитом» – в четверг