Аршавин – о матче с «Бетисом»: «Шансы «Зенита» невелики»

Негоже так пессимистично высказываться замгендиру.
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин оценил шансы петербургской команды в противостоянии с «Бетисом» в Лиге Европы.
«Будет очень тяжело. Скорее всего, «Зениту» придется обороняться. На мой взгляд, шансы невелики», – сказал Аршавин.
- «Зенит» дома проиграл «Бетису» со счетом 2:3.
- Ответный матч состоится 24 февраля в Севилье.
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«Бетис» выиграл 9 из 11 последних матчей. Игра с «Зенитом» – в четверг