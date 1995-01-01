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    Фонсека не захотел тренировать «Коринтианс». Его приоритет – работа в Европе

    «Коринтианс» пытался назначить Паулу Фонсеку на пост главного тренера.

    Португалец отклонил предложение, поскольку хочет работать в Европе.

    В ближайшие недели у 48-летнего специалиста будут переговоры с несколькими европейскими клубами.

    • Фонсека покинул «Рому» по окончании сезона-2020/21.
    • Его связывали с работой в «Спартаке», «Краснодаре», «Ньюкасле» и «Монако».

    Фонсека и Ди Франческо – кандидаты на пост тренера «Краснодара» («Матч ТВ»)

    Агент Фонсеки – о приглашении в «Краснодар»: «Зависит от того, каким будет проект»

    Фонсека, Марш и Клеман – кандидаты на смену Ковача в «Монако» (Санти Ауна)

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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