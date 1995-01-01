Фонсека не захотел тренировать «Коринтианс». Его приоритет – работа в Европе

«Коринтианс» пытался назначить Паулу Фонсеку на пост главного тренера.

Португалец отклонил предложение, поскольку хочет работать в Европе.

В ближайшие недели у 48-летнего специалиста будут переговоры с несколькими европейскими клубами.

Фонсека покинул «Рому» по окончании сезона-2020/21.

Его связывали с работой в «Спартаке», «Краснодаре», «Ньюкасле» и «Монако».

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