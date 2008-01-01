Товарищеские матчи. «Урал» победил «Ригу», «Нижний Новгород» уступил «Балтике»

«Нижний Новгород» в контрольном матче проиграл «Балтике» из ФНЛ. Команды тренируют бывшие партнеры по сборной России: Александр Кержаков и Сергей Игнашевич.
«Урал» переиграл «Ригу», «Химки» – «Навбахор».
Товарищеские матчи
Урал (Россия) – Рига (Латвия) – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Барнс, 61; 1:1 – Гаджимурадов, 66; 2:1 – Евсеев, 90.
Нижний Новгород – Балтика (Калининград) – 1:2 (0:2)
Гол у «Нижнего Новгорода»: Пенчиков.
Химки (Россия) – Навбахор (Узбекистан) – 2:1
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