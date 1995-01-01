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    Клубы РПЛ будут платить 5 тысяч рублей за сыгранную минуту легионера до 23 лет и 10 тысяч, если игрок старше (Илья Казаков)

    Стало известно, какую сумму будут платить клубы РПЛ в случае введения «налога на легионеров» со следующего сезона.

    «С нового сезона клубы будут платить, выпуская иностранцев в составе. Говорят о таких суммах:

    • 5 тысяч рублей за сыгранную минуту игрока до 23-х лет;
    • 10 тысяч за минуту игрока старше 23-х лет.

    В таком случае клуб, у которого весь матч отыграют 8 зрелых легионеров, заплатит немногим менее 100 тысяч долларов. Если он таким составом проведeт все 30 туров – получается чуть меньше 3 миллионов долларов. Верхняя планка понятна.

    Не понимаю пока, что изменят в работе академий клубов РПЛ поступающие от налога на легионеров деньги. Питание, проживание, экипировка, поездки, сборы… Все это составляет заданную сумму. Выплаты родителям за переезд игрока? Вряд ли, это должно же отслеживаться – по бухгалтерии такую статью не провести.

    Главная проблема – в образовании тренеров и в системе подготовки резерва. И это никак не связано с лимитом. Вот другая реформа – мотивации тренеров, когда им будут реально платить за играющих воспитанников – это круто. Если заработает.

    А так получается, что большие деньги, которые клубы будут получать со следующего сезона от нового ТВ-контракта, будут уходить на легионеров, то есть зарубеж. Всегда легче купить готового иностранца, чем воспитать своего», – написал журналист Илья Казаков в телеграме.

    • Минспорт и РФС согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ по схеме «13+12».
    • На поле смогут выходить максимум 8 легионеров.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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    Сегодня, 17:26
    Комментарии31
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      Рейтинг: +5856

      Ганнибал Лектор 3 минуты назад

      Абсолютно непонятный прейскурант, который направлен не на развитие футбола, а на чье-то обогащение. Де-факто перед клубом теперь выбор: переплачивать за переоцененного паспортиста, в т.ч. и за его персональный контракт, либо платить дань за легионера.

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      Рейтинг: +278

      Storm13 12 минут назад

      Другого пути в России, кроме как избавить себя от власти дураков и хапуг нет. Поэтому надо ставить перед собой реальные задачи и цели, а не обсуждать как бы нам лучше устроить свою жизнь при ворах и жуликах во власти. Рецепт прост. Главная задача – пропаганда идеи необходимости свержения существующей власти. Мы еще недостаточно подготовлены к этой мысли. Но надо подготовиться. И.Сталин.

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      Рейтинг: +113

      Zlatan2718 18 минут назад

      Эх, все денежки - в футбике.. )

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      Рейтинг: +470

      haxxproxx 29 минут назад

      И какой это лимит простите?... Это бизнес какой-то

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      Рейтинг: +6519

      R_a_i_n 31 минуту назад

      Господи, какие же у нас там дураки сидят.

      0
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      Рейтинг: +6165

      sochi-2013 32 минуты назад

      Минимальная пенсия в Краснодарском крае 10447р.

      1
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      Рейтинг: +13711

      ilichkadr > sochi-2013 25 минут назад

      До МРОТа доплачивает собес или шиш с маслом?

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      Рейтинг: +207

      воинКС > ilichkadr 22 минуты назад

      Это и есть МРОТ, а пенсии есть и меньше.

      1
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      Рейтинг: +6165

      sochi-2013 > ilichkadr 5 минут назад

      Вряд ли. Скорее второе.

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      Рейтинг: +9548

      Alekxei Z. 35 минут назад

      Весь мир сборище тупиц и дебилов , только в России сумели додуматься до этого.
      Тальков пел - " Хочется вернуться в страну не дураков , а гениев... "
      Походу это время настало.
      Бл...дь, как же нам повезло со страной и с руководителями !!!

      1
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      Рейтинг: +13711

      ilichkadr > Alekxei Z. 27 минут назад

      Повезло надо было бы взять в кавычки, хотя чего и на кого обижаться, если голосовать не ходим.........

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      Рейтинг: +9548

      Alekxei Z. > ilichkadr 13 минут назад

      На кого обижаться ?
      Все 20 лет хожу, голосую, совесть не мучает , но перемен нет...
      К сожалению с 1917 года происходит отрицательный отбор, всех лучших или выдавили из страны или расстреляли. Трусливое поколение порождает таких же детей и внуков. Даже разгромив фашистов , спокойно одели на себя хомут ... Так и живём.

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      Рейтинг: +13711

      ilichkadr 41 минуту назад

      Чтож на сей раз про иностранных тренеров забыли? Явная недоработка............

      1
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      Рейтинг: +12888

      NewLife 50 минут назад

      Не смейте банкротить Газпром, он наше все, там сбываются мечты Миллера и зюбы.

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      Рейтинг: +6519

      R_a_i_n > NewLife 30 минут назад

      и семеныча еще

      0
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      Рейтинг: +13841

      Cleaner 1 час назад

      Куда тратить ЗАРАБОТАННЫЕ(!) от нового ТВ-контракта - это дело клубов. Проедать или покупать игроков. Так и хочется КОЕ КОМУ лапу в ЧУЖОЙ кошелек запустить и выгрести оттуда все!..(((

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