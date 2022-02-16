Клубы РПЛ будут платить 5 тысяч рублей за сыгранную минуту легионера до 23 лет и 10 тысяч, если игрок старше (Илья Казаков)

Стало известно, какую сумму будут платить клубы РПЛ в случае введения «налога на легионеров» со следующего сезона.

«С нового сезона клубы будут платить, выпуская иностранцев в составе. Говорят о таких суммах:

5 тысяч рублей за сыгранную минуту игрока до 23-х лет;

10 тысяч за минуту игрока старше 23-х лет.

В таком случае клуб, у которого весь матч отыграют 8 зрелых легионеров, заплатит немногим менее 100 тысяч долларов. Если он таким составом проведeт все 30 туров – получается чуть меньше 3 миллионов долларов. Верхняя планка понятна.

Не понимаю пока, что изменят в работе академий клубов РПЛ поступающие от налога на легионеров деньги. Питание, проживание, экипировка, поездки, сборы… Все это составляет заданную сумму. Выплаты родителям за переезд игрока? Вряд ли, это должно же отслеживаться – по бухгалтерии такую статью не провести.

Главная проблема – в образовании тренеров и в системе подготовки резерва. И это никак не связано с лимитом. Вот другая реформа – мотивации тренеров, когда им будут реально платить за играющих воспитанников – это круто. Если заработает.

А так получается, что большие деньги, которые клубы будут получать со следующего сезона от нового ТВ-контракта, будут уходить на легионеров, то есть зарубеж. Всегда легче купить готового иностранца, чем воспитать своего», – написал журналист Илья Казаков в телеграме.

Минспорт и РФС согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ по схеме «13+12».

На поле смогут выходить максимум 8 легионеров.

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