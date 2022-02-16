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  • Клубы РПЛ будут платить 5 тысяч рублей за сыгранную минуту легионера до 23 лет и 10 тысяч, если игрок старше (Илья Казаков)

Клубы РПЛ будут платить 5 тысяч рублей за сыгранную минуту легионера до 23 лет и 10 тысяч, если игрок старше (Илья Казаков)

16 февраля 2022, 17:26
57

Стало известно, какую сумму будут платить клубы РПЛ в случае введения «налога на легионеров» со следующего сезона.

«С нового сезона клубы будут платить, выпуская иностранцев в составе. Говорят о таких суммах:

  • 5 тысяч рублей за сыгранную минуту игрока до 23-х лет;
  • 10 тысяч за минуту игрока старше 23-х лет.

В таком случае клуб, у которого весь матч отыграют 8 зрелых легионеров, заплатит немногим менее 100 тысяч долларов. Если он таким составом проведeт все 30 туров – получается чуть меньше 3 миллионов долларов. Верхняя планка понятна.

Не понимаю пока, что изменят в работе академий клубов РПЛ поступающие от налога на легионеров деньги. Питание, проживание, экипировка, поездки, сборы… Все это составляет заданную сумму. Выплаты родителям за переезд игрока? Вряд ли, это должно же отслеживаться – по бухгалтерии такую статью не провести.

Главная проблема – в образовании тренеров и в системе подготовки резерва. И это никак не связано с лимитом. Вот другая реформа – мотивации тренеров, когда им будут реально платить за играющих воспитанников – это круто. Если заработает.

А так получается, что большие деньги, которые клубы будут получать со следующего сезона от нового ТВ-контракта, будут уходить на легионеров, то есть зарубеж. Всегда легче купить готового иностранца, чем воспитать своего», – написал журналист Илья Казаков в телеграме.

  • Минспорт и РФС согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ по схеме «13+12».
  • На поле смогут выходить максимум 8 легионеров.

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Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (57)
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Project Бабангида
1645022247
я бы ещё счётчик на каждого поставил. что бы за каждый шаг платили
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oyabun
1645022256
Бред бредячий! Получается рэкет какой то! Потому что деньги эти ожидаемо будут оседать в карманах футбольных чиновников.
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Блямба
1645022414
И цена на отечественных лохопедов автоматически повысится на порядок... Всё ,что ни делается-делается через задний ум...
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portero
1645022812
Все деньги получит комитет подсчёта минут, точнее его начальник и помощница, за оказанную помощь(ведь секретарши теперь почти нет, только помощницы)
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Nerlinger
1645023593
как ещё налог на дождь и воздух не ввели ... раз уж по Чипполино, то уж до победного
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NewLife
1645024624
Не смейте банкротить Газпром, он наше все, там сбываются мечты Миллера и зюбы.
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Ганнибал Лектор
1645027461
Абсолютно непонятный прейскурант, который направлен не на развитие футбола, а на чье-то обогащение. Де-факто перед клубом теперь выбор: переплачивать за переоцененного паспортиста, в т.ч. и за его персональный контракт, либо платить дань за легионера.
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Рубинище
1645028656
Нашли механизм отъёма денег с клубов.
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JTherry
1645029474
"получать деньги за лимит на легионеров" - голубая мечта Гершковича...)
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Hektor 84
1645030689
Ну для Краснодара, бзянита и московских клубов этот налог не значительный. Дело в другом. Этот налог расписдят чинуши. И на то что он предназначается уйдут крохи для видимости. И вот журналюшки часто пишут про маленькие зарплаты детских тренеров. Они что если больше получать станут тогда станут профессиональнее тренировать? Вот футболисты стали много получать. И что стали лучше играть?
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