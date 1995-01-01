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    «Спартак» – об интересе к Мхитаряну: «Информация не соответствует действительности»

    Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Ромы» Генриху Мхитаряну.

    «Данная информация не соответствует действительности. Мы уже опровергали подобные слухи ранее, и добавить к этому нечего», – сказал Зеленов.

    • Контракт Мхитаряна с «Ромой» истекает в конце сезона.
    • Итальянский клуб не хочет продлевать соглашение с армянским футболистом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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