АПЛ. «Вест Хэм» на 91-й минуте вырвал ничью в игре с «Лестером», Влашич вышел на 79-й минуте

«Лестер» в 25-м туре чемпионата Англии сыграл вничью с «Вест Хэмом». Лондонцы добыли очко засчет гола на 90+1 минуте.
В обоих голах «Вест Хэма» поучаствовал форвард Джаррод Боуэн, игравший в «Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого.
У гостей на 79-й минуте на замену вышел бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Принадлежащий «Спартаку» Алекс Кpал остался в запасе.
Юри Тилеманс забил шестой гол в сезоне АПЛ. Это его личный рекорд.
«Вест Хэм» остался в зоне Лиги чемпионов. Лестерцы поднялись на 11-ю строчку.
Англия. АПЛ. 25-й тур
Голы: 0:1 – Боуэн, 10; 1:1 – Тилеманс, 45 (с пенальти); 2:1 – Перейра, 57; 2:2 – Доусон, 90+1.
Источник: Бомбардир.ру