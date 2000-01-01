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    АПЛ. «Вест Хэм» на 91-й минуте вырвал ничью в игре с «Лестером», Влашич вышел на 79-й минуте

    «Лестер» в 25-м туре чемпионата Англии сыграл вничью с «Вест Хэмом». Лондонцы добыли очко засчет гола на 90+1 минуте.

    В обоих голах «Вест Хэма» поучаствовал форвард Джаррод Боуэн, игравший в «Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого.

    У гостей на 79-й минуте на замену вышел бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Принадлежащий «Спартаку» Алекс Кpал остался в запасе.

    Юри Тилеманс забил шестой гол в сезоне АПЛ. Это его личный рекорд.

    «Вест Хэм» остался в зоне Лиги чемпионов. Лестерцы поднялись на 11-ю строчку.

    Англия. АПЛ. 25-й тур

    Лестер – Вест Хэм – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Боуэн, 10; 1:1 – Тилеманс, 45 (с пенальти); 2:1 – Перейра, 57; 2:2 – Доусон, 90+1.

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    Источник: Бомбардир.ру

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