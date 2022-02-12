Журналист Шнякин: «Чалов ради «Базеля» согласился вдвое уменьшить зарплату»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов ради аренды в «Базель» пошел на снижение зарплаты. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.
«Узнал тут, что Федя Чалов согласился сократить вдвое зарплату, чтобы уехать в «Базель» на половину сезона. Иначе не срослось бы. Не подвиг, конечно, это да. Но момент, подсвечивающий его желание играть и пробовать», – написал журналист.
- Аренда рассчитана до лета.
- Это 1-й зарубежный опыт Чалова.
- Завтра, 13 февраля, «Базель» сыграет с «Янг Бойз».
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина