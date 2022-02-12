Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Журналист Шнякин: «Чалов ради «Базеля» согласился вдвое уменьшить зарплату»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов ради аренды в «Базель» пошел на снижение зарплаты. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

    «Узнал тут, что Федя Чалов согласился сократить вдвое зарплату, чтобы уехать в «Базель» на половину сезона. Иначе не срослось бы. Не подвиг, конечно, это да. Но момент, подсвечивающий его желание играть и пробовать», – написал журналист.

    • Аренда рассчитана до лета.
    • Это 1-й зарубежный опыт Чалова.
    • Завтра, 13 февраля, «Базель» сыграет с «Янг Бойз».

    Регистрируйся и получай 20 000 рублей фрибетами

    Чалов: «Швейцария прекрасна. Большое отличие от России – дороги»

    Чалов: «Если буду успешно выступать за «Базель», то смогу вернуться в сборную»

    «Базель» может купить Чалова, если ЦСКА захочет его продать

    Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2022 23:08
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1427

      Кронштадт65 31 минуту назад

      это как же достал россейский чемпионат

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93995
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68751
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru