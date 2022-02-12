Серия А. Лидеры «Наполи» и «Интер» сыграли вничью

«Наполи» и «Интер» в 25-м туре чемпионата Италии сыграли вничью. На гол Лоренцо Инсинье миланцы ответили точным ударом Эдина Джеко.

«Интер» лидирует в таблице, неаполитанцы отстают на одно очко.

Команды сыграли в Неаполе вничью третий раз подряд.

Италия. Серия А. 25-й тур

Наполи – Интер – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Инсинье, 7 (с пенальти); 1:1 – Джеко, 47.

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