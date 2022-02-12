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    Серия А. Лидеры «Наполи» и «Интер» сыграли вничью

    «Наполи» и «Интер» в 25-м туре чемпионата Италии сыграли вничью. На гол Лоренцо Инсинье миланцы ответили точным ударом Эдина Джеко.

    «Интер» лидирует в таблице, неаполитанцы отстают на одно очко.

    Команды сыграли в Неаполе вничью третий раз подряд.

    Италия. Серия А. 25-й тур

    Наполи – Интер – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Инсинье, 7 (с пенальти); 1:1 – Джеко, 47.

    Календарь Серии А

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2022 21:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13876

      житель СПб 37 минут назад

      Хороший матч, мне понравился!

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      Рейтинг: +14353

      Hektor 84 1 час назад

      Интересная была игра. Обе команды хотели победить, но ничья более справедлива.

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