Нобоа – о Кассьерре: «Скоро он перейдет в европейский клуб или гранд РПЛ»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался об одноклубнике Матео Кассьерре.

– Адаптация Кассьерры – твоя заслуга?

– Его прежде всего. Простой парень, все время проводит дома. Правильная ментальность, ему интересен только футбол. Конечно, я и другие ребята помогали ему в коллективе, создавали комфорт, но он сам по себе очень хороший футболист.

– Кассьерра задержится в «Сочи»?

– Думаю, что скоро он перейдет в европейский клуб. Или, возможно, в гранд РПЛ. Это действительно хороший футболист, который быстро адаптируется.