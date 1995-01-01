Нобоа – о Кассьерре: «Скоро он перейдет в европейский клуб или гранд РПЛ»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался об одноклубнике Матео Кассьерре.

– Адаптация Кассьерры – твоя заслуга?

– Его прежде всего. Простой парень, все время проводит дома. Правильная ментальность, ему интересен только футбол. Конечно, я и другие ребята помогали ему в коллективе, создавали комфорт, но он сам по себе очень хороший футболист.

– Кассьерра задержится в «Сочи»?

– Думаю, что скоро он перейдет в европейский клуб. Или, возможно, в гранд РПЛ. Это действительно хороший футболист, который быстро адаптируется.

Прошлым летом Кассьерру купили за 1,2 миллиона евро.

Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 11 матчах за «Сочи».

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