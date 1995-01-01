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    Нобоа – о Кассьерре: «Скоро он перейдет в европейский клуб или гранд РПЛ»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался об одноклубнике Матео Кассьерре.

    – Адаптация Кассьерры – твоя заслуга?

    – Его прежде всего. Простой парень, все время проводит дома. Правильная ментальность, ему интересен только футбол. Конечно, я и другие ребята помогали ему в коллективе, создавали комфорт, но он сам по себе очень хороший футболист.

    – Кассьерра задержится в «Сочи»?

    – Думаю, что скоро он перейдет в европейский клуб. Или, возможно, в гранд РПЛ. Это действительно хороший футболист, который быстро адаптируется.

    • Прошлым летом Кассьерру купили за 1,2 миллиона евро.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 11 матчах за «Сочи».

    Нобоа: «В футболе стало гораздо меньше красоты и больше агрессии. Это бесит»

    Нобоа – о новичке «Спаратка» Пруцеве: «Большой талант. У него очень хорошее видение поля»

    Нобоа: «Сочи» стремится попасть в Лигу чемпионов. Считаю, что это возможно»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +58220

      portero 1 час назад

      Если перейдёт и денег принесёт клубу это хорошо. А то наши клубы плохо работают , на купи-продай, у них больше получи откат с каждой сделки...

      0
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      Рейтинг: +13751

      Cleaner 2 часа назад

      В ЦСКА. Там такие нападающие приживаются и играют!

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