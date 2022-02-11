Нобоа – о Кассьерре: «Скоро он перейдет в европейский клуб или гранд РПЛ»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался об одноклубнике Матео Кассьерре.
– Адаптация Кассьерры – твоя заслуга?
– Его прежде всего. Простой парень, все время проводит дома. Правильная ментальность, ему интересен только футбол. Конечно, я и другие ребята помогали ему в коллективе, создавали комфорт, но он сам по себе очень хороший футболист.
– Кассьерра задержится в «Сочи»?
– Думаю, что скоро он перейдет в европейский клуб. Или, возможно, в гранд РПЛ. Это действительно хороший футболист, который быстро адаптируется.
- Прошлым летом Кассьерру купили за 1,2 миллиона евро.
- Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 11 матчах за «Сочи».
Источник: «Матч ТВ»