Нобоа – о Кассьерре: «Скоро он перейдет в европейский клуб или гранд РПЛ»

Если перейдёт и денег принесёт клубу это хорошо. А то наши клубы плохо работают , на купи-продай, у них больше получи откат с каждой сделки...
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался об одноклубнике Матео Кассьерре.
– Адаптация Кассьерры – твоя заслуга?
– Его прежде всего. Простой парень, все время проводит дома. Правильная ментальность, ему интересен только футбол. Конечно, я и другие ребята помогали ему в коллективе, создавали комфорт, но он сам по себе очень хороший футболист.
– Кассьерра задержится в «Сочи»?
– Думаю, что скоро он перейдет в европейский клуб. Или, возможно, в гранд РПЛ. Это действительно хороший футболист, который быстро адаптируется.
- Прошлым летом Кассьерру купили за 1,2 миллиона евро.
- Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 11 матчах за «Сочи».
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