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  • Семенов – об ошибке на Евро: «Вся Россия убивала. У нас это любят»

Семенов – об ошибке на Евро: «Вся Россия убивала. У нас это любят»

8 февраля 2022, 19:33
7

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов вспомнил свою ошибку в матче Евро-2020 с Бельгией (0:3).

– Последнюю игру с Бельгией вам особенно больно вспоминать?

– Да, неприятное время.

– Понимали, что не справились?

– Я понимаю, что совершил большую ошибку, этот кикс. Конечно, не показал 100% своих возможностей. Но это не то что уровень твоего мастерства – случай. Дай мне ещe 100 таких передач – я все 100 выбью. А тут вот так судьба распорядилась.

– Природу ошибки поняли?

– Это не нервы и не технический брак. Там очень много факторов сложилось. Когда пошла передача, я видел, что Лукаку в офсайде, и вообще не хотел трогать мяч. Потом напарник пошeл на него, и я подумал – выбьет головой.

А он в последний момент не дотянулся, мяч вылетает – и я не понимаю, что делать: либо пропустить, чтобы Лукаку остался в офсайде, либо выбить. Получилось ни то, ни другое, и Лукаку забил гол. Как по мне, это можно было расценить как офсайд, но судьи приняли другое решение.

– Лично вам Черчесов что-то говорил после матча?

– А что там говорить? Все прекрасно понимали, что я ошибся, и видели моe эмоциональное состояние. Черчесов потом вызвал к себе, поговорил, чтобы не закапывался ещe глубже.

– Поддержал?

– А как в этом случае по-другому быть? Ещe больше убить? Там и так вся Россия убивала…

– Неужели заходили в интернет после матча?

– Старался не заходить. Хотя в принципе всe прекрасно понимал. Даже после вылета с Евро отголоски с Бельгии ещe долетали. У нас это любят.

  • Семенов вызывается в сборную с 2014 года.
  • Россия уступила Бельгии 0:3.
  • На Евро-2020 сборная не вышла из группы.

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Источник: «Чемпионат»
Европа Россия Бельгия Семенов Андрей Лукаку Ромелу
Комментарии (7)
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Вомбат
1644339529
Ни фига себе, стабильность. 8 лет человека вызывают в сборную, хотя он все это время стабильно был весьма средним ЦЗ даже по меркам нашего чемпионата.
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Semargl18
1644340688
а ну да конечно.. у НАС это любят... не в Бразилии где за такое в футболистов стреляли... не в Аргентине где из-за ошибок люди отъезжают... у нас... а надо просто не нести ответственности подумаешь миллионы за паспорт получает.. какая ответственность то...
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eryabov1965
1644343183
Да,болельщики у нас не подарок.Я думаю в любой стране не понравилась бы такая игра,такой не профессионализм.Может так происходит потому,что игроки и так себя достаточно жалеют и требования к себе понизили.Все компенсируется болельщиками.
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фанат джигурды
1644345826
Семёнов: "Было очень тяжело, но потом Зобнин пасом поддержал."
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sochi-2013
1644346530
В Евангели от Луки (гл. 12, ст. 48) сказано: «…И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут». Конечно, повод, для этих слов, мелковат, но помнить их надо всегда и не ныть обделавшись. Обиделся он!
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FCSpartakM
1644350872
А футболисты у нас любят помыться , причем говорят одно и то же. У нас в стране любят гнобить, все мы люди и бла бла бла. Ты изначально ехал играть на евро в статусе говна ненадежного ,что ты вообще несешь.
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Hektor 84
1644507226
Как раз ты своей игрой и показал свои возможности на 100 %. Это был твой максимум, ибо твой уровень фнл2.
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