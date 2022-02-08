Семенов – об ошибке на Евро: «Вся Россия убивала. У нас это любят»

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов вспомнил свою ошибку в матче Евро-2020 с Бельгией (0:3).

– Последнюю игру с Бельгией вам особенно больно вспоминать?

– Да, неприятное время.

– Понимали, что не справились?

– Я понимаю, что совершил большую ошибку, этот кикс. Конечно, не показал 100% своих возможностей. Но это не то что уровень твоего мастерства – случай. Дай мне ещe 100 таких передач – я все 100 выбью. А тут вот так судьба распорядилась.

– Природу ошибки поняли?

– Это не нервы и не технический брак. Там очень много факторов сложилось. Когда пошла передача, я видел, что Лукаку в офсайде, и вообще не хотел трогать мяч. Потом напарник пошeл на него, и я подумал – выбьет головой.

А он в последний момент не дотянулся, мяч вылетает – и я не понимаю, что делать: либо пропустить, чтобы Лукаку остался в офсайде, либо выбить. Получилось ни то, ни другое, и Лукаку забил гол. Как по мне, это можно было расценить как офсайд, но судьи приняли другое решение.

– Лично вам Черчесов что-то говорил после матча?

– А что там говорить? Все прекрасно понимали, что я ошибся, и видели моe эмоциональное состояние. Черчесов потом вызвал к себе, поговорил, чтобы не закапывался ещe глубже.

– Поддержал?

– А как в этом случае по-другому быть? Ещe больше убить? Там и так вся Россия убивала…

– Неужели заходили в интернет после матча?

– Старался не заходить. Хотя в принципе всe прекрасно понимал. Даже после вылета с Евро отголоски с Бельгии ещe долетали. У нас это любят.

Семенов вызывается в сборную с 2014 года.

Россия уступила Бельгии 0:3.

На Евро-2020 сборная не вышла из группы.

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