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    Семенов – об ошибке на Евро: «Вся Россия убивала. У нас это любят»

    Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов вспомнил свою ошибку в матче Евро-2020 с Бельгией (0:3).

    – Последнюю игру с Бельгией вам особенно больно вспоминать?

    – Да, неприятное время.

    – Понимали, что не справились?

    – Я понимаю, что совершил большую ошибку, этот кикс. Конечно, не показал 100% своих возможностей. Но это не то что уровень твоего мастерства – случай. Дай мне ещe 100 таких передач – я все 100 выбью. А тут вот так судьба распорядилась.

    – Природу ошибки поняли?

    – Это не нервы и не технический брак. Там очень много факторов сложилось. Когда пошла передача, я видел, что Лукаку в офсайде, и вообще не хотел трогать мяч. Потом напарник пошeл на него, и я подумал – выбьет головой.

    А он в последний момент не дотянулся, мяч вылетает – и я не понимаю, что делать: либо пропустить, чтобы Лукаку остался в офсайде, либо выбить. Получилось ни то, ни другое, и Лукаку забил гол. Как по мне, это можно было расценить как офсайд, но судьи приняли другое решение.

    – Лично вам Черчесов что-то говорил после матча?

    – А что там говорить? Все прекрасно понимали, что я ошибся, и видели моe эмоциональное состояние. Черчесов потом вызвал к себе, поговорил, чтобы не закапывался ещe глубже.

    – Поддержал?

    – А как в этом случае по-другому быть? Ещe больше убить? Там и так вся Россия убивала…

    – Неужели заходили в интернет после матча?

    – Старался не заходить. Хотя в принципе всe прекрасно понимал. Даже после вылета с Евро отголоски с Бельгии ещe долетали. У нас это любят.

    • Семенов вызывается в сборную с 2014 года.
    • Россия уступила Бельгии 0:3.
    • На Евро-2020 сборная не вышла из группы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +30

      eryabov1965 19 минут назад

      Да,болельщики у нас не подарок.Я думаю в любой стране не понравилась бы такая игра,такой не профессионализм.Может так происходит потому,что игроки и так себя достаточно жалеют и требования к себе понизили.Все компенсируется болельщиками.

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      Рейтинг: +1143

      Semargl18 1 час назад

      а ну да конечно.. у НАС это любят... не в Бразилии где за такое в футболистов стреляли... не в Аргентине где из-за ошибок люди отъезжают... у нас... а надо просто не нести ответственности подумаешь миллионы за паспорт получает.. какая ответственность то...

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      Рейтинг: +501

      Дубина 1 час назад

      Всякие Литейные прикалываются)))))

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      Рейтинг: +11117

      Вомбат 1 час назад

      Ни фига себе, стабильность. 8 лет человека вызывают в сборную, хотя он все это время стабильно был весьма средним ЦЗ даже по меркам нашего чемпионата.

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