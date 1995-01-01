Чалов – в основе «Базеля» на матч со «Сьоном». Это его дебют в Европе

Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (8,5 миллиона евро)
кто ему этот ценник то повесил?
Нападающий «Базеля» Федор Чалов попал в стартовый состав на матч 20-го тура чемпионата Швейцарии против «Сьона». Это его дебют за команду.
«Базель» арендовал Чалова у ЦСКА на этой неделе до конца сезона.
- Это первый опыт Чалова в Европе.
- Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (8,5 миллиона евро).
- «Базель» идет в Суперлиге 2-м.
«Он в хорошей форме». Чалов может завтра дебютировать за «Базель» в матче со «Сьоном»
Березуцкий – об уходе Чалова, Бохинена и Кучаева: «Если никто не уйдет, мы никого не возьмем»
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