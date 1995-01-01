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    Чалов – в основе «Базеля» на матч со «Сьоном». Это его дебют в Европе

    Нападающий «Базеля» Федор Чалов попал в стартовый состав на матч 20-го тура чемпионата Швейцарии против «Сьона». Это его дебют за команду.

    «Базель» арендовал Чалова у ЦСКА на этой неделе до конца сезона.

    • Это первый опыт Чалова в Европе.
    • Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (8,5 миллиона евро).
    • «Базель» идет в Суперлиге 2-м.

    «Он в хорошей форме». Чалов может завтра дебютировать за «Базель» в матче со «Сьоном»

    Березуцкий – об уходе Чалова, Бохинена и Кучаева: «Если никто не уйдет, мы никого не возьмем»

    Березуцкий: «Думаю, у Чалова все должно великолепно пройти в Швейцарии»

    Источник: твиттер «Базеля»

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4446

      FENIX-SL 30 минут назад

      Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (8,5 миллиона евро)

      кто ему этот ценник то повесил?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6569

      vladik12 > FENIX-SL 22 минуты назад

      "Трансфермаркт".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57825

      portero 35 минут назад

      Удачи! Может оживёт....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      гууд 1 час назад

      а что значит " это его дебют в Европе"?

      Автор, Россия давно не Европа?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1725

      Олег1204 > гууд 58 минут назад

      Ну как хорошо научишься читать то узнаешь что Чалов в Базель перешел.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86

      гууд > Олег1204 46 минут назад

      Ну тогда для такого начитанного проведу не большой урок. Чалов является игроком ЦСКА, клуб из России, а Россия играет в Европе ( что бы тебе проще было понять это когда под эгидой УЕФА играют) ЦСКА играет в ЕВРО кубках, а не в дворовый футбол. Базель играет тоже в Европе под эгидой УЕФА.

      а теперь повторю вопрос.

      Давно ли Россия не Европа ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1725

      Олег1204 > гууд 41 минуту назад

      Не , не Европа. Уже средняя азия

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86

      гууд > Олег1204 39 минут назад

      мдаа... понятно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4446

      FENIX-SL > гууд 29 минут назад

      так всегда говорят как бы
      чего придираться к фразе?

      1
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      Рейтинг: +6569

      vladik12 > гууд 22 минуты назад

      Опять выпил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1218

      Форвард 79 1 час назад

      Дубль оформит

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13642

      Cleaner > Форвард 79 52 минуты назад

      Покер! Он же из ЦСКА...)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +241

      кaстрюлька 1 час назад

      Щас игогокнет и пойдёт в ворота не попадать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +250

      Demgel 1 час назад

      ТАЩИ Федор,ТАЩИ!!!!Все теперь только в твоих руках)))

      0
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      Рейтинг: +4448

      _Marqella_ 1 час назад

      Бесполезный игрок..имхо..

      0
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      Рейтинг: +22565

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Федя, нужен гол!!!

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      Рейтинг: +1426

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Удачи парню и много забитых голов.

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