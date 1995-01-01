Чалов – в основе «Базеля» на матч со «Сьоном». Это его дебют в Европе

Нападающий «Базеля» Федор Чалов попал в стартовый состав на матч 20-го тура чемпионата Швейцарии против «Сьона». Это его дебют за команду.

«Базель» арендовал Чалова у ЦСКА на этой неделе до конца сезона.

Это первый опыт Чалова в Европе.

Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (8,5 миллиона евро).

«Базель» идет в Суперлиге 2-м.

«Он в хорошей форме». Чалов может завтра дебютировать за «Базель» в матче со «Сьоном»

Березуцкий – об уходе Чалова, Бохинена и Кучаева: «Если никто не уйдет, мы никого не возьмем»

Березуцкий: «Думаю, у Чалова все должно великолепно пройти в Швейцарии»