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    Березуцкий: «Думаю, у Чалова все должно великолепно пройти в Швейцарии»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал переход форварда Федора Чалова в «Базель».

    «Естественно, кто-то из ребят хочет больше играть. ЦСКА практически всегда в топе команд в Европе, где игроки не меняются.

    Феде, наверное, просто нужно сменить обстановку. Это выигрышная, на мой взгляд, ситуация и для ЦСКА, и для него. Просто сменить обстановку психологическую. Думаю, у него все должно великолепно пройти в Швейцарии», – сказал Березуцкий.

    • Чалова взяли в аренду до конца сезона без права выкупа.
    • Россиянин будет выступать за «Базель» под 99-м номером.
    • Это его первый опыт в Европе.

    Чалов взял 99-й номер в «Базеле»

    Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (Transfermarkt)

    «Я Федор Чалов, и я здесь, чтобы забивать голы». «Базель» представил форварда ЦСКА

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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