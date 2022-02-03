Березуцкий: «Думаю, у Чалова все должно великолепно пройти в Швейцарии»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал переход форварда Федора Чалова в «Базель».

«Естественно, кто-то из ребят хочет больше играть. ЦСКА практически всегда в топе команд в Европе, где игроки не меняются.

Феде, наверное, просто нужно сменить обстановку. Это выигрышная, на мой взгляд, ситуация и для ЦСКА, и для него. Просто сменить обстановку психологическую. Думаю, у него все должно великолепно пройти в Швейцарии», – сказал Березуцкий.