Березуцкий: «Думаю, у Чалова все должно великолепно пройти в Швейцарии»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал переход форварда Федора Чалова в «Базель».

«Естественно, кто-то из ребят хочет больше играть. ЦСКА практически всегда в топе команд в Европе, где игроки не меняются.

Феде, наверное, просто нужно сменить обстановку. Это выигрышная, на мой взгляд, ситуация и для ЦСКА, и для него. Просто сменить обстановку психологическую. Думаю, у него все должно великолепно пройти в Швейцарии», – сказал Березуцкий.

Чалова взяли в аренду до конца сезона без права выкупа.

Россиянин будет выступать за «Базель» под 99-м номером.

Это его первый опыт в Европе.

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