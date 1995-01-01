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    «Привет, твиттер!» «Базель» анонсировал переход Чалова

    «Базель» анонсировал переход нападающего ЦСКА Федора Чалова.

    «Привет, твиттер!» – написала пресс-служба клуба на русском языке в соцсети.

    • В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 8,5 миллиона евро.
    • Сообщалось, что «Базель» арендует 23-летнего нападающего до конца сезона без права выкупа.

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    Семин – о Чалове: «Переход в «Базель» – это большое понижение. Зачем ему туда ехать?»

    Источник: твиттер «Базеля»

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