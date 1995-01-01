«Привет, твиттер!» «Базель» анонсировал переход Чалова

«Базель» анонсировал переход нападающего ЦСКА Федора Чалова.
«Привет, твиттер!» – написала пресс-служба клуба на русском языке в соцсети.
- В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 8,5 миллиона евро.
- Сообщалось, что «Базель» арендует 23-летнего нападающего до конца сезона без права выкупа.
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