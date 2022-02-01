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  • Уткин – о Чалове в «Базеле»: «В ЦСКА никогда не умели продавать игроков»

Уткин – о Чалове в «Базеле»: «В ЦСКА никогда не умели продавать игроков»

1 февраля 2022, 12:44
14

Журналист Василий Уткин высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Базель» на правах аренды.

«Аренда Чалова в «Базель» – прекрасная новость. Свидетельствует о вовлеченности в европейский футбольный процесс. Футболисты – как деньги: не должны лежать мертвым грузом, им работать надо.

Чалову надо играть. Вот и поиграет. Оставаясь при этом активом ЦСКА. И да, еще эта практика полезна и тем, что некогда парня не продали в АПЛ за 20+ миллионов.

Никогда не умели в ЦСКА продавать. Но вот сейчас хоть поддерживать спрос, давая игроку полезную практику, вроде пытаются. Этот урок стоит 20+ миллионов. Сосчитайте в любой валюте», – написал Уткин в телеграме.

  • Сообщалось, что швейцарский клуб арендует 23-летнего форварда до конца сезона без права выкупа.
  • В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 8,5 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Базель ЦСКА Чалов Федор Уткин Василий
Комментарии (14)
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R_a_i_n
1643708762
Доместос ржёт??? Ржёт как сивый мерен)))
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Чермындыр
1643711750
Ну конечно не умели. Жо, Жирков, Красич, Влашич, Думбия, Муса поржали над Васей.
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Из Твери Леха
1643712900
Ну так-то цска в плане купи-продай наверное самый успешный клуб в России.
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Ивантеевец
1643713390
У Васи на старости лет мозги жиром окончательно заплыли? Жо, Думбия, Хонда, Красич, Муса, Влашич, Головин - это их-то ЦСКА не продавал? Успешнее армейцев на этом поприще в России равных даже близко нет. Муд..к, ты Вася, обыкновенный муд..к.
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алдан2014
1643719212
Это в ЦСКА то продавать не умели? Вася гонит. Кони лучше всех торгуют среди наших клубов
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FanatSerj
1643720478
Вася что то совсем поплыл или заплыл )) ЦСКА вечно умудрялось продать за дорого лега и потом он там ещё не факт что заиграет. А тут какая же это вообще продажа? это "паспортист" которому нужна практика, вот её ему и обеспечили.
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portero
1643721915
Уткин это такой мешок..., который выплескивает постоянно гавнецо наружу, часто по делу...
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Niko
1643727138
да ладно Вася. Могут ещё как. Просто этот блин комом вышел. У тебя тоже далеко не каждый выпуск огонь.
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3meeeD
1643731450
Васю походу не там лечили ,где надо
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житель СПб
1643732137
И опять ничего не пишут - за сколько отдали. Или бесплатно?!
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