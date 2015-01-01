Уткин – о Чалове в «Базеле»: «В ЦСКА никогда не умели продавать игроков»

Журналист Василий Уткин высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Базель» на правах аренды.

«Аренда Чалова в «Базель» – прекрасная новость. Свидетельствует о вовлеченности в европейский футбольный процесс. Футболисты – как деньги: не должны лежать мертвым грузом, им работать надо.

Чалову надо играть. Вот и поиграет. Оставаясь при этом активом ЦСКА. И да, еще эта практика полезна и тем, что некогда парня не продали в АПЛ за 20+ миллионов.

Никогда не умели в ЦСКА продавать. Но вот сейчас хоть поддерживать спрос, давая игроку полезную практику, вроде пытаются. Этот урок стоит 20+ миллионов. Сосчитайте в любой валюте», – написал Уткин в телеграме.

Сообщалось, что швейцарский клуб арендует 23-летнего форварда до конца сезона без права выкупа.

В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

Его рыночная стоимость – 8,5 миллиона евро.

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