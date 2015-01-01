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    Уткин – о Чалове в «Базеле»: «В ЦСКА никогда не умели продавать игроков»

    Журналист Василий Уткин высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Базель» на правах аренды.

    «Аренда Чалова в «Базель» – прекрасная новость. Свидетельствует о вовлеченности в европейский футбольный процесс. Футболисты – как деньги: не должны лежать мертвым грузом, им работать надо.

    Чалову надо играть. Вот и поиграет. Оставаясь при этом активом ЦСКА. И да, еще эта практика полезна и тем, что некогда парня не продали в АПЛ за 20+ миллионов.

    Никогда не умели в ЦСКА продавать. Но вот сейчас хоть поддерживать спрос, давая игроку полезную практику, вроде пытаются. Этот урок стоит 20+ миллионов. Сосчитайте в любой валюте», – написал Уткин в телеграме.

    • Сообщалось, что швейцарский клуб арендует 23-летнего форварда до конца сезона без права выкупа.
    • В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 8,5 миллиона евро.

    Чалов отправился на медосмотр для «Базеля» («Чемпионат»)

    ЦСКА подтвердил переговоры с «Базелем» по аренде Чалова

    «Базель» арендует Чалова у ЦСКА до конца сзеона (Нобель Арустамян)

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии10
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      Рейтинг: +22498

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Зато как покупали! Шелест купюр заглушал шум трибун. )

      0
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      Рейтинг: +23065

      bset 1 час назад

      На кучу удачных сделок одна из неудачных (несостоявшаяся). И вывод сделал именно по последней. Нужно еще учитывать, что на тот момент Чалов был полезнее в ЦСКА, чем эти 20+ млн. А вот угадывать, кто раскроется, а кто пойдет на спад, по-моему, еще никто не научился. Плюс стараются всегда продать в клубы, которые на виду, чтобы была реклама другим, мол, берите игроков у ЦСКА. А если продать игроков в слабые команды, где они затухнут, к ЦСКА больше за покупками обращаться не будут.

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      Рейтинг: +897

      Ивантеевец 1 час назад

      У Васи на старости лет мозги жиром окончательно заплыли? Жо, Думбия, Хонда, Красич, Муса, Влашич, Головин - это их-то ЦСКА не продавал? Успешнее армейцев на этом поприще в России равных даже близко нет. Муд..к, ты Вася, обыкновенный муд..к.

      1
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      Рейтинг: +5482

      Lester84 > Ивантеевец 1 час назад

      Хонда бесплатно ушел из ЦСКА, хотя его кстати могли продать. Но клуб тогда заломил большие деньги. Тоже думали, что клубу он пригодится. А он последние полгода в ЦСКА дурку валял - правда карма потом его настигла))) В Милане не заладилось и карьера пошла под откос

      0
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      Рейтинг: +6007

      Из Твери Леха 1 час назад

      Ну так-то цска в плане купи-продай наверное самый успешный клуб в России.

      2
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      Рейтинг: +183

      Дубина 1 час назад

      А все смеются с бзяниата) Опять накупили Абелард с Казахами и будут смешить страну))))

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      Рейтинг: +2443

      Чермындыр 2 часа назад

      Ну конечно не умели. Жо, Жирков, Красич, Влашич, Думбия, Муса поржали над Васей.

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      Рейтинг: +9367

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Трудно конечно объяснить ( если правда ) почему не продали за 20-ть.
      За такие деньги ЛЮБОГО россиянина, самим упаковать и отвезти.

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      Рейтинг: +6007

      Из Твери Леха > Alekxei Z. 1 час назад

      жадность гинера сгубила

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      Рейтинг: +6013

      R_a_i_n 2 часа назад

      Доместос ржёт??? Ржёт как сивый мерен)))

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