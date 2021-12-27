Месси не забивает почти 2 месяца. Он отличился лишь в 1 из 9 последних матчей

«ПСЖ» уступил «Ницце» (0:0, 5:6 – по пенальти) в 1/8 финала Кубка Франции.

Нападающий парижан Лионель Месси не забивает с 7 декабря 2021 года, когда он оформил дубль в матче ЛЧ с «Брюгге» (4:1).

34-летний аргентинец отличился лишь в одной из девяти последних игр.

Месси – обладатель «Золотого мяча»-2021.

Он забил 6 голов и отдал 6 ассистов в 17 матчах этого сезона

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