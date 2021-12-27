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    Месси не забивает почти 2 месяца. Он отличился лишь в 1 из 9 последних матчей

    «ПСЖ» уступил «Ницце» (0:0, 5:6 – по пенальти) в 1/8 финала Кубка Франции.

    Нападающий парижан Лионель Месси не забивает с 7 декабря 2021 года, когда он оформил дубль в матче ЛЧ с «Брюгге» (4:1).

    34-летний аргентинец отличился лишь в одной из девяти последних игр.

    • Месси – обладатель «Золотого мяча»-2021.
    • Он забил 6 голов и отдал 6 ассистов в 17 матчах этого сезона

    Месси впервые сыграет за «ПСЖ» под десятым номером

    Месси забил 1 гол после 44 ударов в Лиге 1. В топ-5 лигах Европы хуже статистика только у Канселу

    Тренер сборной Аргентины Скалони: «Месси сказал, что коронавирус сильно на него повлиял»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +167

      pele1981 7 минут назад

      А зачем ему забивать голы? Ему же везде плохо, он везде несчастлив)))

      0
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      Рейтинг: +13476

      житель СПб 36 минут назад

      Месси вообще играет не слишком хорошо в последнее время. Уж явно не на уровне обладателя Золотого мяча, который ему дали по блату. Это совсем не тот Месси, которого мы знаем по Барселоне.

      0
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      ...
      Рейтинг: +167

      pele1981 > житель СПб 8 минут назад

      А последнее время длится уже, как минимум, лет 5))

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