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    Чалов отправился на медосмотр для «Базеля» («Чемпионат»)

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов покинул расположение команды.

    Он отправился проходить медобследование перед переходом в «Базель».

    Сообщалось, что швейцарский клуб арендует 23-летнего форварда до конца сезона без права выкупа.

    • В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 8,5 миллиона евро.

    ЦСКА подтвердил переговоры с «Базелем» по аренде Чалова

    «Базель» арендует Чалова у ЦСКА до конца сзеона (Нобель Арустамян)

    «Венеция» – о подписании Чалова: «Шансы равны нулю»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4397

      FENIX-SL 3 минуты назад

      ого
      на повышение!
      стабильные еврокубки
      ахахахахахах
      но с чаловым они смогут об этом забыть (или забить)

      0
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      Рейтинг: +13312

      Skull_Boy 28 минут назад

      Какой бл9 Базель, если он не тенят уровень и Сибири

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