Чалов отправился на медосмотр для «Базеля» («Чемпионат»)

Нападающий ЦСКА Федор Чалов покинул расположение команды.

Он отправился проходить медобследование перед переходом в «Базель».

Сообщалось, что швейцарский клуб арендует 23-летнего форварда до конца сезона без права выкупа.

В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

Его рыночная стоимость – 8,5 миллиона евро.

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