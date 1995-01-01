Чалов отправился на медосмотр для «Базеля» («Чемпионат»)

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но с чаловым они смогут об этом забыть (или забить)
Нападающий ЦСКА Федор Чалов покинул расположение команды.
Он отправился проходить медобследование перед переходом в «Базель».
Сообщалось, что швейцарский клуб арендует 23-летнего форварда до конца сезона без права выкупа.
- В этом сезоне Чалов провел за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 8,5 миллиона евро.
ЦСКА подтвердил переговоры с «Базелем» по аренде Чалова
«Базель» арендует Чалова у ЦСКА до конца сзеона (Нобель Арустамян)