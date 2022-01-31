Черчесов – о дебютной победе с «Ференцварошем»: «Я увидел игру, которую мы обсуждали заранее»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды над «Уйпештом» (1:0) в 18-м туре чемпионата Венгрии.
«Победа всегда важна, особенно после поражения. Тем более, когда речь идет о дерби. Мы определенно хотели победить в воскресенье и показать хорошую игру.
Команда создает хорошие моменты, но если они не будут реализовываться, то ситуация станет сложнее. Я не могу комментировать игру соперника, потому что я сосредоточен только на своей собственной команде.
На этот раз я увидел игру, которую мы обсуждали заранее. Все 90 минут не были полностью сбалансированными, но основные идеи вернулись, чему я был рад», – сказал Черчесов.
- Эта победа стала дебютной для россиянина на посту главного тренера «Ференцвароша».
- Клуб из Будапешта назначил Черчесова 20 декабря.
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