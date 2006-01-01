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    Черчесов – о дебютной победе с «Ференцварошем»: «Я увидел игру, которую мы обсуждали заранее»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды над «Уйпештом» (1:0) в 18-м туре чемпионата Венгрии.

    «Победа всегда важна, особенно после поражения. Тем более, когда речь идет о дерби. Мы определенно хотели победить в воскресенье и показать хорошую игру.

    Команда создает хорошие моменты, но если они не будут реализовываться, то ситуация станет сложнее. Я не могу комментировать игру соперника, потому что я сосредоточен только на своей собственной команде.

    На этот раз я увидел игру, которую мы обсуждали заранее. Все 90 минут не были полностью сбалансированными, но основные идеи вернулись, чему я был рад», – сказал Черчесов.

    • Эта победа стала дебютной для россиянина на посту главного тренера «Ференцвароша».
    • Клуб из Будапешта назначил Черчесова 20 декабря.

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    Источник: сайт «Ференцвароша»

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