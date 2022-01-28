Слуцкий: «Надеемся, «Рубин» поможет Кучаеву реанимировать карьеру»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о новичке команды Константине Кучаеве.

«Давно его знаем. Определенный промежуток времени Костя очень ярко проявил себя в ЦСКА, поэтому мы очень надеемся, что и мы сможем ему помочь реанимировать его карьеру, и он нам сможет помочь решить наши турнирные задачи», – сказал Слуцкий.

«Рубин» арендовал Кучаева у ЦСКА до лета.

У казанского клуба будет право выкупа.

В этом сезоне хавбек провел 15 матчей и забил 1 гол.

На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»

Роналду забанил Transfermarkt из-за своей стоимости