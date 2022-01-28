Слуцкий: «Надеемся, «Рубин» поможет Кучаеву реанимировать карьеру»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о новичке команды Константине Кучаеве.
«Давно его знаем. Определенный промежуток времени Костя очень ярко проявил себя в ЦСКА, поэтому мы очень надеемся, что и мы сможем ему помочь реанимировать его карьеру, и он нам сможет помочь решить наши турнирные задачи», – сказал Слуцкий.
- «Рубин» арендовал Кучаева у ЦСКА до лета.
- У казанского клуба будет право выкупа.
- В этом сезоне хавбек провел 15 матчей и забил 1 гол.
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Источник: сайт «Рубина»