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    Слуцкий: «Надеемся, «Рубин» поможет Кучаеву реанимировать карьеру»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о новичке команды Константине Кучаеве.

    «Давно его знаем. Определенный промежуток времени Костя очень ярко проявил себя в ЦСКА, поэтому мы очень надеемся, что и мы сможем ему помочь реанимировать его карьеру, и он нам сможет помочь решить наши турнирные задачи», – сказал Слуцкий.

    • «Рубин» арендовал Кучаева у ЦСКА до лета.
    • У казанского клуба будет право выкупа.
    • В этом сезоне хавбек провел 15 матчей и забил 1 гол.

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    Источник: сайт «Рубина»

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5990

      Из Твери Леха 1 час назад

      фу, позорное рпл. агенты пихают паспортистов по клубам в надежде "реанимации". хотя на самом деле этот нелеквид нужно сплавить в фнл или пфл и дать зеленый свет какому-нибудь амбициозному пареньку.

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