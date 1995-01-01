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    Товарищеские матчи. Дубль новичка Кухты помог «Локомотиву» победить «Спарту»; «Урал» обменялся голами с «Пюником»

    «Локомотив» добился первой победы в 2022 году. На испанском сборе обыграна чешская «Спарта», причем дубль оформил новичок москвичей Ян Кухта. Он забил во второй встрече подряд.

    «Урал» не справился с армянским «Пюником».

    Товарищеские матчи

    Урал (Россия) – Пюник (Армения) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Арутюнян, 35; 1:1 – Аугустыняк, 42 (с пенальти).

    Спарта (Чехия) – Локомотив (Россия) – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кухта, 13; 0:2 – Кухта, 29; 1:2 – Крейчи, 60; 2:2 – Чванчара, 65; 2:3 – Керк, 86.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +139

      ЖивиФутболом 1 час назад

      Кухта боец. Керк хорош, новый нам из франции старается

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