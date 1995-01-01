Товарищеские матчи. Дубль новичка Кухты помог «Локомотиву» победить «Спарту»; «Урал» обменялся голами с «Пюником»

Кухта боец. Керк хорош, новый нам из франции старается
«Локомотив» добился первой победы в 2022 году. На испанском сборе обыграна чешская «Спарта», причем дубль оформил новичок москвичей Ян Кухта. Он забил во второй встрече подряд.
«Урал» не справился с армянским «Пюником».
Товарищеские матчи
Урал (Россия) – Пюник (Армения) – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Арутюнян, 35; 1:1 – Аугустыняк, 42 (с пенальти).
Спарта (Чехия) – Локомотив (Россия) – 2:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Кухта, 13; 0:2 – Кухта, 29; 1:2 – Крейчи, 60; 2:2 – Чванчара, 65; 2:3 – Керк, 86.
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