Товарищеские матчи. Дубль новичка Кухты помог «Локомотиву» победить «Спарту»; «Урал» обменялся голами с «Пюником»

«Локомотив» добился первой победы в 2022 году. На испанском сборе обыграна чешская «Спарта», причем дубль оформил новичок москвичей Ян Кухта. Он забил во второй встрече подряд.

«Урал» не справился с армянским «Пюником».

Товарищеские матчи

Урал (Россия) – Пюник (Армения) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Арутюнян, 35; 1:1 – Аугустыняк, 42 (с пенальти).

Спарта (Чехия) – Локомотив (Россия) – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Кухта, 13; 0:2 – Кухта, 29; 1:2 – Крейчи, 60; 2:2 – Чванчара, 65; 2:3 – Керк, 86.

«Урал» продал «Зениту» игрока в 90 раз дороже, чем купил в прошлом году

У ЦСКА возникли проблемы с ФИФА из-за нового игрока

Эриксен возвращается в футбол и будет играть в АПЛ