Кухта забил за «Локомотив» во втором матче подряд

В эти минуты проходит товарищеский матч между чешской «Спартой» и «Локомотивом». На 13-й минуте у россиян счет открыл нападающий Ян Кухта.

Чех перешел зимой из «Славии».

Кухта – воспитанник «Спарты».

На прошлой неделе он забил «Яблонцу».

Игра со «Спартой» проходит в Испании.

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