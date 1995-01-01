Кухта забил за «Локомотив» во втором матче подряд

Я с момента покупки писал что вижу в нем перспективу. См сториз . не ошибся . рад . буду с интересом следить за ним. говна накупили тоже и в прошлом году и в этом. Про говно напишу отдельно. Поздравления чеху
В эти минуты проходит товарищеский матч между чешской «Спартой» и «Локомотивом». На 13-й минуте у россиян счет открыл нападающий Ян Кухта.
Чех перешел зимой из «Славии».
- Кухта – воспитанник «Спарты».
- На прошлой неделе он забил «Яблонцу».
- Игра со «Спартой» проходит в Испании.
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