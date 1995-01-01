Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Кухта забил за «Локомотив» во втором матче подряд

    В эти минуты проходит товарищеский матч между чешской «Спартой» и «Локомотивом». На 13-й минуте у россиян счет открыл нападающий Ян Кухта.

    Чех перешел зимой из «Славии».

    • Кухта – воспитанник «Спарты».
    • На прошлой неделе он забил «Яблонцу».
    • Игра со «Спартой» проходит в Испании.

    «Урал» продал «Зениту» игрока в 90 раз дороже, чем купил в прошлом году

    У ЦСКА возникли проблемы с ФИФА из-за нового игрока

    Эриксен возвращается в футбол и будет играть в АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:15
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3466

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Я с момента покупки писал что вижу в нем перспективу. См сториз . не ошибся . рад . буду с интересом следить за ним. говна накупили тоже и в прошлом году и в этом. Про говно напишу отдельно. Поздравления чеху

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57227

      portero 1 час назад

      Если он так и в РПЛ будет забивать, то это супер будет...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93305
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru