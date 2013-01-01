Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Завтра Адамов пройдет медосмотр для «Зенита». Контракт – до 2026 года («Чемпионат»)

    Защитник «Урала» Арсен Адамов перейдет в «Зенит».

    По информации «Чемпионата», контракт с 22-летним игроком будет рассчитан на 4,5 года. Завтра Адамов пройдeт медосмотр в Санкт-Петербурге, после чего подпишет соглашение.

    Ранее трансфер футболиста подтвердил президент «Урала» Григорий Иванов.

    • Адамов в текущем сезоне провел 19 матчей и забил 1 гол.
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
    • Отступные в контракте Арсена – 5 миллионов евро.

    Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба

    Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды

    В «Барселоне» считают, что Дембеле выдумывает травмы

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:24
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +303

      КУКУШКА 4 часа назад

      Зря!! Потом пожалеет,хотя переходит за деньгами,а не в футбол играть)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8799

      САДЫЧОК 4 часа назад

      Слабый защитник ! Не нужен , он Зениту !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13288

      Skull_Boy > САДЫЧОК 4 часа назад

      Все слабаки играют в Спартаке начиная от Соболева и Ларссона, транзитом через Зобнина, Айртона, Кофрие и Джикию, где на воротах стоит нереальнейший олень Максименко, а Рассказов и вовсе мой "любимый" футболер

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +303

      КУКУШКА > Skull_Boy 4 часа назад

      Про своих баклажанов рассуждай и рукаку с его иранской любовницей)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93286
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru