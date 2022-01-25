Завтра Адамов пройдет медосмотр для «Зенита». Контракт – до 2026 года («Чемпионат»)

Защитник «Урала» Арсен Адамов перейдет в «Зенит».

По информации «Чемпионата», контракт с 22-летним игроком будет рассчитан на 4,5 года. Завтра Адамов пройдeт медосмотр в Санкт-Петербурге, после чего подпишет соглашение.

Ранее трансфер футболиста подтвердил президент «Урала» Григорий Иванов.

Адамов в текущем сезоне провел 19 матчей и забил 1 гол.

Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

Отступные в контракте Арсена – 5 миллионов евро.

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