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    Бундеслига. Тедеско с «Лейпцигом» победил в четвертом матче подряд, обыграв «Вольфсбург»

    «РБ Лейпциг» победил «Вольфсбург» в домашнем матче 20-го тура Бундеслиги – 2:0.

    Это четвертая победа подряд для команды Доменико Тедеско. Общий счет голов – 10:1.

    «Лейпциг» набрал 31 очко и занимает шестое место в таблице.

    Германия. Бундеслига. 20-й тур

    РБ Лейпциг – Вольфсбург – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Орбан, 76; 2:0 – Гвардиол, 84.

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.01.2022 19:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14963

      Persona_non_Grata 7 часов назад

      Вот как то так !!! Привет Федуну !!! И отдельный привет тем , кто тут его " попрыгунчиком " называл !!!

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      Рейтинг: +289

      Отчим_Бората > Persona_non_Grata 6 часов назад

      ... Как раз Федун не сомневался в его тренерских способностях.... О чем неоднократно говорил уже после ухода Теда.... Мол, вот бы вернулся ещё и т.д.... Уход не от Федуна зависил, увы

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