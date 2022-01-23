Бундеслига. Тедеско с «Лейпцигом» победил в четвертом матче подряд, обыграв «Вольфсбург»

Вот как то так !!! Привет Федуну !!! И отдельный привет тем , кто тут его " попрыгунчиком " называл !!!
«РБ Лейпциг» победил «Вольфсбург» в домашнем матче 20-го тура Бундеслиги – 2:0.
Это четвертая победа подряд для команды Доменико Тедеско. Общий счет голов – 10:1.
«Лейпциг» набрал 31 очко и занимает шестое место в таблице.
Германия. Бундеслига. 20-й тур
РБ Лейпциг – Вольфсбург – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Орбан, 76; 2:0 – Гвардиол, 84.
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