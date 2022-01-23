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    АПЛ. «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас», «Арсенал» не смог обыграть дома «Бернли»

    Закончились два матча 23-го тура АПЛ.

    «Ливерпуль» на выезде победил «Кристал Пэлас» – 3:1.

    «Арсенал» дома не смог обыграть «Бернли» (0:0), который идет на последнем месте в таблице.

    Англия. АПЛ. 23-й тур

    Кристал Пэлас – Ливерпуль – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – ван Дейк, 8; 0:2 – Окслэд-Чемберлен, 32; 1:2 – Эдуард, 55; 1:3 – Фабиньо, 89 (с пенальти).

    Арсенал – Бернли – 0:0

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.01.2022 18:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1557

      Maxi_7 4 часа назад

      Ливерпулю прямо нельзя вести 2-0 в этом сезоне, вероятность, что они упустят преимущество процентов 90... Нужно или 1-0 вести, тогда тонус будет постоянный, либо сразу 3-0 делать)
      Шутки, конечно, но что-то странное происходит с командой Клоппа каждый раз когда они забивают первыми 2 мяча... какая-то расслабленность непонятная наступает... сегодня просто повезло, что во втором тайме КП не додавил... нужно прибавлять в стабильности мерсисайдцам, иначе даже теоретических шансов на чемпионство скоро не останется...

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      Рейтинг: +4313

      FENIX-SL 6 часов назад

      Арсенал и на середняка лиги уже не тянет
      как жаль то

      необходим нормальный тренер и трансферная политика хотя бы Венгерская!

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      ...
      Рейтинг: +1557

      Maxi_7 > FENIX-SL 4 часа назад

      О нет, только не надо болота Венгеровского больше пожалуйста...

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