АПЛ. «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас», «Арсенал» не смог обыграть дома «Бернли»

Закончились два матча 23-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» на выезде победил «Кристал Пэлас» – 3:1.

«Арсенал» дома не смог обыграть «Бернли» (0:0), который идет на последнем месте в таблице.

Англия. АПЛ. 23-й тур

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – ван Дейк, 8; 0:2 – Окслэд-Чемберлен, 32; 1:2 – Эдуард, 55; 1:3 – Фабиньо, 89 (с пенальти).

Арсенал – Бернли – 0:0

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