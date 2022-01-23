АПЛ. «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас», «Арсенал» не смог обыграть дома «Бернли»

Ливерпулю прямо нельзя вести 2-0 в этом сезоне, вероятность, что они упустят преимущество процентов 90... Нужно или 1-0 вести, тогда тонус будет постоянный, либо сразу 3-0 делать)
Шутки, конечно, но что-то странное происходит с командой Клоппа каждый раз когда они забивают первыми 2 мяча... какая-то расслабленность непонятная наступает... сегодня просто повезло, что во втором тайме КП не додавил... нужно прибавлять в стабильности мерсисайдцам, иначе даже теоретических шансов на чемпионство скоро не останется...
Закончились два матча 23-го тура АПЛ.
«Ливерпуль» на выезде победил «Кристал Пэлас» – 3:1.
«Арсенал» дома не смог обыграть «Бернли» (0:0), который идет на последнем месте в таблице.
Англия. АПЛ. 23-й тур
Кристал Пэлас – Ливерпуль – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – ван Дейк, 8; 0:2 – Окслэд-Чемберлен, 32; 1:2 – Эдуард, 55; 1:3 – Фабиньо, 89 (с пенальти).
«Зенит» накажет Азмуна за переход в «Байер»
Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Роналду