Сборная России поздравила Иосифова с дебютом в Примере

Кто это ?
Пресс-служба сборной России отреагировала на дебют нападающего «Вильярреала» Никиты Иосифова в чемпионате Испании. Он вышел на 90+3 минуте в матче против «Мальорки» (3:0).
«Поздравляем!» – написала сборная.
- Иосифов уже забивал за «Вильярреал» в Кубке Испании.
- Игрок – воспитанник «Локомотива».
- Он стоит 1 миллион евро.
Никита Иосифов дебютировал в @LaLiga за @VillarrealCF¡Felicidades! pic.twitter.com/pveTWt4M4E— Сборная России (@TeamRussia) January 22, 2022
Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ