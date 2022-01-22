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    Сборная России поздравила Иосифова с дебютом в Примере

    Пресс-служба сборной России отреагировала на дебют нападающего «Вильярреала» Никиты Иосифова в чемпионате Испании. Он вышел на 90+3 минуте в матче против «Мальорки» (3:0).

    «Поздравляем!» – написала сборная.

    • Иосифов уже забивал за «Вильярреал» в Кубке Испании.
    • Игрок – воспитанник «Локомотива».
    • Он стоит 1 миллион евро.

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    Источник: твиттер сборной России

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    22.01.2022 23:58
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