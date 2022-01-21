«Крылья Советов» интересуются Иваном Игнатьевым

Нахрен он нам нужен?! Только будет разлагать коллектив изнутри. Он у нас хоть и сплочённый, но весьма молодой. Не дай бог, кто-нибудь да дрогнет и пойдёт, в след за этим парнишей, по кривой дорожке.
Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».
Самарский клуб ведет переговоры об аренде 23-летнего футболиста.
На форварда также претендовал «Нижний Новгород».
- В этом сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.
- Сегодня стало известно, что игрока перевели в дубль.
- Его контракт с «Рубином» действует до июня 2024 года.
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