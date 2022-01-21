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    «Крылья Советов» интересуются Иваном Игнатьевым

    Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».

    Самарский клуб ведет переговоры об аренде 23-летнего футболиста.

    На форварда также претендовал «Нижний Новгород».

    • В этом сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.
    • Сегодня стало известно, что игрока перевели в дубль.
    • Его контракт с «Рубином» действует до июня 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2022 17:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +479

      Medved2468 2 часа назад

      Нахрен он нам нужен?! Только будет разлагать коллектив изнутри. Он у нас хоть и сплочённый, но весьма молодой. Не дай бог, кто-нибудь да дрогнет и пойдёт, в след за этим парнишей, по кривой дорожке.

      0
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      Рейтинг: +56982

      portero 7 часов назад

      Зачем вам этот любитель пива? Он уже старик, почитает на лаврах, врядли станет играть...

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