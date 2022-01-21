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    Четыре клуба летом сделают предложение Азмуну (RMC Sport)

    Форвард «Зенита» Сердар Азмун останется в петербургской команде до конца сезона.

    Летом иранец получит статус свободного агента и сможет уйти в другой клуб бесплатно.

    Ожидается, что предложение 27-летнему футболисту сделают «Лион», «Байер», «Милан» и «Бернли».

    • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

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    Источник: RMC Sport

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    21.01.2022 13:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +13705

      Hektor 84 7 часов назад

      4 гей клуба сделают асмунке предложения)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      Barmaleushka > Hektor 84 1 час назад

      Не гони , клуб заремы на такое никогда не пойдёт .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10986

      Вомбат 10 часов назад

      Я думаю, если он постарается сыграть в ЛЕ на уровне, у него будет больше предложений.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11446

      Fusballer 12 часов назад

      А когда Дзюба уже сделает предложение?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +282

      Беспонтий > Fusballer 10 часов назад

      удивительное ублюдочное постоянство в юморе
      признак тяжёлого выхода из новогодних праздников
      видимо и иордань не помогла

      6
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      Рейтинг: +241

      КУКУШКА 12 часов назад

      Каждый день про подружку дзюбыну одно и тоже) а останется в бзяните и летом условный чемпионат турции или голландии)))) скорее всего в помойке останется,от мешка трудно оторваться!!!

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