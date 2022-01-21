Четыре клуба летом сделают предложение Азмуну (RMC Sport)

4 гей клуба сделают асмунке предложения)))
Форвард «Зенита» Сердар Азмун останется в петербургской команде до конца сезона.
Летом иранец получит статус свободного агента и сможет уйти в другой клуб бесплатно.
Ожидается, что предложение 27-летнему футболисту сделают «Лион», «Байер», «Милан» и «Бернли».
- В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
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