Рангник: «У меня нет проблем с Роналду. Кто-то ждал, что он будет обниматься со мной после замены?»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник опроверг наличие конфликта с форвардом Криштиану Роналду.

Португалец был недоволен заменой в середине второго тайма перенесенной игры 17-го тура АПЛ против «Брентфорда» (3:1).

После ухода с поля он бросил куртку на землю и сказал тренеру: «Почему я? Зачем вы сняли меня с игры?».

В этом сезоне 36-летний Роналду провел за «МЮ» 22 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

«Я должен был принять такое решение, хоть и знаю как мыслят бомбардиры. У меня нет проблем с Криштиану. Или кто-то ждал, что он будет обниматься со мной после замены?» – сказал Рангник.

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