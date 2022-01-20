Рангник: «У меня нет проблем с Роналду. Кто-то ждал, что он будет обниматься со мной после замены?»

Криш недавно говорил, что немец все делает правильно, надо время. А теперь...? Роналду португалец и немецкие стандарты правил и строгости не для таких как он. Кто-то из них должен это понять. Кто первый сдуется... Делаем ставки... Честно для меня назначение Ральфа в МЮ стало непонятно при данном наборе игроков.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник опроверг наличие конфликта с форвардом Криштиану Роналду.
- Португалец был недоволен заменой в середине второго тайма перенесенной игры 17-го тура АПЛ против «Брентфорда» (3:1).
- После ухода с поля он бросил куртку на землю и сказал тренеру: «Почему я? Зачем вы сняли меня с игры?».
- В этом сезоне 36-летний Роналду провел за «МЮ» 22 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.
«Я должен был принять такое решение, хоть и знаю как мыслят бомбардиры. У меня нет проблем с Криштиану. Или кто-то ждал, что он будет обниматься со мной после замены?» – сказал Рангник.
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