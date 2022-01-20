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    Роналду – Рангнику после замены: «Почему я? Зачем вы сняли меня с игры?»

    Стало известно, что сказал нападающий «МЮ» Криштиану Роналду главному тренеру Ральфу Рангнику после замены в середине второго тайма матча 17-го тура АПЛ против «Брентфорда» (3:1).

    «Почему я? Почему я? Зачем вы сняли меня с игры?» – сказал Роналду и бросил куртку.

    • Роналду еще не не забивал в новом году.
    • У него нет голов в 2 матчах, еще 2 игры он пропустил из-за повреждения.

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    Источник: The Mirror

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    20.01.2022 14:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +712

      jek718875 6 часов назад

      А где самое интересное? Что прозвучало в ответ

      0
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      Рейтинг: +1381

      PNZ1985 8 часов назад

      Кто ваще выпускает его на целый матч) максимум тайм!

      0
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      Рейтинг: +861

      ARSteven89 9 часов назад

      Такие же вопросы задаёт Александр Кокорин, когда тренер Винченцо Итальяно выпускает на поле побегать, отрывая его от компьютерных игр на скамейке запасных!

      0
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      Рейтинг: +656

      Каменный стояк 9 часов назад

      Потому что надо было, брат

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3902

      mutabor0992 9 часов назад

      Как же надоел этот петух!!!М.Ю. сделал большую ошибку подписав его...Толку ноль!Только воняет.

      2
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      Рейтинг: +3602

      Черкизовский Кот > mutabor0992 8 часов назад

      Правильно. Поучаствовал в распиле "Локо", а теперь добивает "МЮ".

      0
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      Рейтинг: +93143

      zigbert 10 часов назад

      Величие "звезды" проявляется во всем.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +22894

      bset 10 часов назад

      Главный тренер Фиорентины по ходу матча принял решение выпустить на поле Кокорина. "Почему я?" - возмутился российский форвард.

      11
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      Рейтинг: +2136

      SunRomeS > bset 10 часов назад

      "Почему я?" - возмутился российский форвард и бросил в него стул.
      )))

      7
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      Рейтинг: +11419

      Fusballer > bset 10 часов назад

      Хороший анекдот))))

      0
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      Рейтинг: +190

      Ronko 10 часов назад

      Хуже если бы этих вопросов не было, тогда значит можно было бы заканчивать.

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