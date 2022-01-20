Роналду – Рангнику после замены: «Почему я? Зачем вы сняли меня с игры?»

Стало известно, что сказал нападающий «МЮ» Криштиану Роналду главному тренеру Ральфу Рангнику после замены в середине второго тайма матча 17-го тура АПЛ против «Брентфорда» (3:1).

«Почему я? Почему я? Зачем вы сняли меня с игры?» – сказал Роналду и бросил куртку.

Роналду еще не не забивал в новом году.

У него нет голов в 2 матчах, еще 2 игры он пропустил из-за повреждения.

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