Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Сарри во время матча с «Удинезе» получил удар в голову, стоя у бровки

    Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри получил удар в голову во время кубкового матча против «Удинезе» (1:0). Игрок соперника ударил плечом стоявшего у бровки итальянского специалиста.

    У Сарри от удара слетели очки.

    • Тренер избежал травмы.
    • Его команда выиграла в дополнительное время.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2022 10:13
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1333

      Bozigit 17 часов назад

      Здоровье

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2553

      Enter2006 19 января, 14:31

      Ой, очки слетели, вот беда. В хоккее хорошо что тренера не в коробке, там если норм бортанут могут и рёбра сломать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56941

      portero 19 января, 12:31

      Ну и что он там стоял, когда борьба идет.... да и игрок его команды толкнул соперника на него!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1554

      Maxi_7 19 января, 11:12

      Блин, на это можно смотреть вечность)
      Не хватает отрывка из трека на фоне : "Suffer................. BITCH!"))
      Шутка, конечно, Сарри здоровья, но моя теория подтверждается, что каждый мужик хоть раз в жизни, но получит по хлебалу), избежать этого не получится))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1347

      Benifacto 19 января, 10:36

      СТРАЙК!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2528

      FRZZ 19 января, 10:24

      Блин, чуть не сломали челюсть мужику.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93126
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68538
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru