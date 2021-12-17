Сарри во время матча с «Удинезе» получил удар в голову, стоя у бровки

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри получил удар в голову во время кубкового матча против «Удинезе» (1:0). Игрок соперника ударил плечом стоявшего у бровки итальянского специалиста.

У Сарри от удара слетели очки.

Ухххх, какой мощный силовой прием ощутил на себе СарриВ матче Кубка Италии игрок «Удинезе» влетел в Маурицио и уложил уважаемого тренера на газон.Очки Сарри отлетели в сторону, но сам он сильно не пострадалGetty Images pic.twitter.com/zn3aavXFmy