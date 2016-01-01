Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Лестер» – 6:3, «Арсенал» разгромил «Норвич» – 5:0

    Закончились три матча 19-го тура АПЛ.

    «Манчестер Сити» дома обыграл со счетом 6:3 «Лестер Сити».

    «Арсенал» на выезде разгромил «Норвич» – 5:0.

    «Тоттенхэм» выиграл у «Кристал Пэлас» – 3:0.

    Англия. АПЛ. 19-й тур

    Манчестер Сити – Лестер – 6:3 (4:0)

    Голы: 1:0 – де Брюйне, 5; 2:0 – Марез, 14; 3:0 – Гюндоган, 21; 4:0 – Стерлинг, 25; 4:1 – Мэддисон, 55; 4:2 – Лукман, 59; 4:3 – Ихеначо, 66; 5:3 – Ляпорт, 69; 6:3 – Стерлинг, 87.

    Норвич – Арсенал – 0:5 (0:2)

    Голы: 0:1 – Сака, 6; 0:2 – Тирни, 44; 0:3 – Сака, 67; 0:4 – Ляказетт, 84; Смит-Роу, 90+1.

    Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кейн, 32; 2:0 – Лукас Моура, 34; 3:0 – Сон, 74.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:55
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +221

      КУКУШКА 52 минуты назад

      А на наш зянит позорно стране смотреть))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      вальтер79 1 час назад

      апл жгет под новый год

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13196

      Skull_Boy 1 час назад

      Да ху_ня все это и Норвич опять вернется через сезон

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92425

      zigbert 1 час назад

      Торжество атакующего футбола.
      Арсенал тоже начинает приятно удивлять.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92382
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68360
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru