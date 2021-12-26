АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Лестер» – 6:3, «Арсенал» разгромил «Норвич» – 5:0

Закончились три матча 19-го тура АПЛ.
«Манчестер Сити» дома обыграл со счетом 6:3 «Лестер Сити».
«Арсенал» на выезде разгромил «Норвич» – 5:0.
«Тоттенхэм» выиграл у «Кристал Пэлас» – 3:0.
Англия. АПЛ. 19-й тур
Манчестер Сити – Лестер – 6:3 (4:0)
Голы: 1:0 – де Брюйне, 5; 2:0 – Марез, 14; 3:0 – Гюндоган, 21; 4:0 – Стерлинг, 25; 4:1 – Мэддисон, 55; 4:2 – Лукман, 59; 4:3 – Ихеначо, 66; 5:3 – Ляпорт, 69; 6:3 – Стерлинг, 87.
Голы: 0:1 – Сака, 6; 0:2 – Тирни, 44; 0:3 – Сака, 67; 0:4 – Ляказетт, 84; Смит-Роу, 90+1.
Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Кейн, 32; 2:0 – Лукас Моура, 34; 3:0 – Сон, 74.
Источник: «Бомбардир»