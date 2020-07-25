Месси пропустит матч с «Феньи-Ольнуа» из пятого дивизиона. Ему дали отдых

Блин, ну и как и за что теперь ему давать золотой мяч без трёх ассистов в матче с «Феньи-Ольнуа» из пятого дивизиона?
Тренерский штаб «ПСЖ» решил предоставить отдых форварду Лионелю Месси. Он пропустит матч 1/32 финала Кубка Франции против «Феньи-Ольнуа».
Встреча начнется в 23:10 по Москве в Валансьене.
- «Феньи-Ольнуа» выступает в 5-м по силе дивизионе Франции.
- В текущем сезоне Лиги 1 Месси провел 10 матчей, забил гол, сделал 4 результативных паса.
- «ПСЖ» – рекордсмен по количеству побед в Кубке Франции (14 титулов).