Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Месси пропустит матч с «Феньи-Ольнуа» из пятого дивизиона. Ему дали отдых

    Тренерский штаб «ПСЖ» решил предоставить отдых форварду Лионелю Месси. Он пропустит матч 1/32 финала Кубка Франции против «Феньи-Ольнуа».

    Встреча начнется в 23:10 по Москве в Валансьене.

    • «Феньи-Ольнуа» выступает в 5-м по силе дивизионе Франции.
    • В текущем сезоне Лиги 1 Месси провел 10 матчей, забил гол, сделал 4 результативных паса.
    • «ПСЖ» – рекордсмен по количеству побед в Кубке Франции (14 титулов).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:05
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2289

      Play 2 часа назад

      Блин, ну и как и за что теперь ему давать золотой мяч без трёх ассистов в матче с «Феньи-Ольнуа» из пятого дивизиона?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92214
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68313
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru