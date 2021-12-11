Серия А. «Дженоа» Шевченко уступил в дерби «Сампдории» и не выиграл 14-й матч подряд

«Дженоа» под руководством Андрея Шевченко проиграл в генуэзском дерби «Сампдории». Дубль оформил Маноло Габбиадини, которого в 2019 году пыталось подписать «Динамо».

У «Дженоа» 14 матчей без побед. При Шевченко команда провела пять матчей, проиграла четыре.

«Дженоа» в домашнем дерби не побеждает с 2011 года.

«Сампдория» поднялась на 14-е место. Команда Шевченко идет в зоне вылета.

Италия. Серия А. 17-й тур

Дженоа – Сампдория – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Габбиадини, 7; 0:2 – Капуто, 49; 0:3 – Габбиадини, 67; 1:3 – Дестро, 78.

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