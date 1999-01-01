Лига Европы. «Спартак» сыграет в Варшаве с «Легией»

Легия никакая. Да еще и полсостава не смогут сыграть со Спартаком. И если сегодня Спартак не одолеет ТАКУЮ Легию, буду РЖАТЬ над Спартаком весь год. Не смогу ОСТАНОВИТЬСЯ!!!
Сегодня, 9 декабря, состоится матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Легией» и «Спартаком».
Игра пройдет в Варшаве на стадионе «Войска Польского», ее начало запланировано на 20:45 мск.
В середине сентября поляки победили в Москве со счетом 1:0. Обе команды претендуют на выход в плей-офф турнира.
В прямом эфире встречу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Легия» – «Спартак».