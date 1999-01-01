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    Лига Европы. «Спартак» сыграет в Варшаве с «Легией»

    Сегодня, 9 декабря, состоится матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Легией» и «Спартаком».

    Игра пройдет в Варшаве на стадионе «Войска Польского», ее начало запланировано на 20:45 мск.

    В середине сентября поляки победили в Москве со счетом 1:0. Обе команды претендуют на выход в плей-офф турнира.

    В прямом эфире встречу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Легия» – «Спартак».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:24
    Комментарии33
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      Рейтинг: +12102

      Cleaner 7 минут назад

      Легия никакая. Да еще и полсостава не смогут сыграть со Спартаком. И если сегодня Спартак не одолеет ТАКУЮ Легию, буду РЖАТЬ над Спартаком весь год. Не смогу ОСТАНОВИТЬСЯ!!!

      0
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      Рейтинг: +205

      Zenit40k 16 минут назад

      Я болею за любой российский клуб ,но не за Спартак
      Спартак клуб петухов

      1
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      Рейтинг: +3030

      Красногорск_Фан > Zenit40k 48 секунд назад

      Оно и видно что вы болеете ))) поправляйтесь. Хоть я не за Спартак, но вы за глаза, скопом оскорбили болельщиков Спартака в том числе пожилого возраста. Которые в отцы и деды годятся. Это скверно.

      0
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      Рейтинг: +14906

      paracetamol 1 час назад

      Давайте свинки, покажите, что вас не зря с бензоколонки кормят!

      3
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      Рейтинг: +10618

      Fusballer > paracetamol 21 минуту назад

      Плохо кормят, что касается состава. А вот игроков очень даже хорошо, если судить по некоторым.

      0
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      Рейтинг: +12102

      Cleaner > Fusballer 4 минуты назад

      "Некоторый" Джикия недавно сам в интервью написал, что за время отпуска нажирает лишние 12(!) килограммов веса! Это же КАК надо ЖРАТЬ, чтобы за месяц с небольшим такой привес набрать? В три горла!..)))

      0
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      Рейтинг: +17997

      derrik2000 1 час назад

      Смотрел, как они с Лестером в Англии играли, а до этого - была оказия посмотреть матчи с участием Легии в чемпионате Польши.
      Неоднозначное впечатление оставили.
      Неоднозначное...
      Одно могу сказать - КОМАНДА МОЖЕТ БЕЖАТЬ практически все 90 минут, т. е. могут Спартак просто перебегать.
      Но если наши будут стараться изо всех сил, то, надеюсь, получится так, как хотим.

      0
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      Рейтинг: +12102

      Cleaner > derrik2000 1 минуту назад

      А как хотите то? Выиграть или просто побегать по полю, раз в Польшу привезли? Не отвечайте, сегодня вечером мы все это сами увидим...

      0
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      Рейтинг: +666

      Форвард 79 1 час назад

      В случае победы Спартак обеспечит себе выход в ЛЕ, а в случае не победы Лестора при этом и вовсе станет победителем группы
      Для выхода все в ногах Спартака.
      ПОБЕДУ СПАРТАКУ!!!

      2
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      Рейтинг: +205

      Zenit40k 1 час назад

      Болеем сегодня за Легию

      5
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      Рейтинг: +30239

      VVM1964 > Zenit40k 1 час назад

      Бомбардир , прекратите гей-пропаганду - ведь каждое высказывание этого индивидуума выдает в нем не прикрытого " петуха " (((

      8
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      Рейтинг: +1069

      aubergine > Zenit40k 1 час назад

      Голубые и поляки сегодня болеют за легию, нормальные русские за Спартак, в независимости от клубных пристрастий внутри страны.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +4981

      Виталий Орехов > Zenit40k 1 час назад

      Сегодня, болеем за СПАРТАК!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +27292

      silver29 > Zenit40k 57 минут назад

      хохлу с польских сортиров больше ничего не остается

      2
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      Рейтинг: +666

      Форвард 79 > Zenit40k 19 минут назад

      Болеть против своих?!
      Это как то дико! И не по душе нормальному, уважающему себя человеку.
      Так что, болеем вчера за Зенит, сегодня за Спартак и Локо!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      Zenit40k > Форвард 79 17 минут назад

      Я болею за любой российский клуб ,но не за Спартак
      Спартак-свиньи и петухи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +666

      Форвард 79 > Zenit40k 10 минут назад

      Не знаю, мне этого не понять
      Еще с детства помню росли в одном дворе ссорились дрались, но стоило кому, то в соседнем дворе, районе по морде отхватить, как сразу не зависимо от расприй шли наказывать чужаков

      0
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      Рейтинг: +3030

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Спартаку вернуться с победой. Пора тренироваться делать поляков перед стыками. Честь, доблесть, вызов, удача ))))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +666

      Форвард 79 1 час назад

      Надо брать реванш за матч в Москве
      Победа Спартаку!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1827

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Чую сегодня вечером стыдоба накроет почитателей свиней. Гыгыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30239

      VVM1964 > ПалкоВводецъ 1 час назад

      Ни для кого не секрет , каким местом ты там чуешь , поэтому вВерни палку на место , что бы не портить воздух !!! )))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1973

      petrucho-spb 1 час назад

      Спартак даёшь евровесну ?! Просто покажите на что Вы способны!

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