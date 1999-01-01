Лига Европы. «Спартак» сыграет в Варшаве с «Легией»

Сегодня, 9 декабря, состоится матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Легией» и «Спартаком».

Игра пройдет в Варшаве на стадионе «Войска Польского», ее начало запланировано на 20:45 мск.

В середине сентября поляки победили в Москве со счетом 1:0. Обе команды претендуют на выход в плей-офф турнира.

В прямом эфире встречу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Легия» – «Спартак».